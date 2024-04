OGROMAN BROJ LJUDI U SRBIJI IMA PROLEĆNI GRIP! Ovo su simptomi!

Kako zima prolazi i dolazi vreme toplijih dana, suočavamo se s fenomenom poznatim kao prolećni umor ili prolećna depresija. Naš organizam naglo se prilagođava dužim i sunčanijim danima, što može izazvati neku vrstu šoka, te se često osećamo tromije i umornije.

Prema rečima doktorke Biserke Obradović, glavni uzrok ovog prolećnog umora je nedostatak vitamina D.

- Prolećni umor ili prolećni grip je stanje zamora, smanjene energije, pa čak i depresije koja je povezana sa prolećem. Uzrokuje ga reakcija na promenu temperature, odnosno na porast temperature napolju. U proleće se sve budi, stvara se novi život, dan postaje duži i čoveku je potrebno više energije. Ovo stanje uglavnom nastaje zbog nedostatka D vitamina jer je on vitamin sunca i odgovoran je za kosti, odnosno proizvodnju kalcijuma. Nedostatak tog vitamina izaziva prolećni umor - pojašnjava za Telegraf.

Kako dodaje, do ovog stanja dolazi zbog prelaska na duže dnevno svetlo. Do nedavno smo bili navikli na kraće dane, što rezultira manjkom energije, a sada nam treba mnogo više.

Iako ovo stanje nije ozbiljno i obično brzo prolazi, postoje određeni simptomi koji jasno ukazuju da smo "žrtva" prolećne depresije. Najčešći je osećaj iscrpljenosti nakon više od 7 sati sna.

- Najčešći simptomi su umor, iscrpljenost, stanje bez energije čak i posle više sati sna. Takođe, javlja se pospanost i potreba za čestim odmorima. Dešava se da zaspimo u prevozu i imamo slabu koncentraciju na zadatke. Pored toga, dolazi do nervoze, razdražljivosti, podložniji smo stresu. Javljaju se česte glavobolje i brzo se zamaramo. Dešava nam se da smo umorni već posle kratke aktivnosti. Padaju nam refleksi i ulazimo u stanje gde se staln o pitamo šta nam je - kaže dr Obradović.

Ona pojašnjava da ukoliko osetimo ove simptome, ključno je da unosimo što više tečnosti i vitamina.

Alergije u kombinaciji sa prolećnom depresijom

- Potrebno je jesti voće i povrće. Takođe, važno je da ne provodimo vreme u prostorijama gde je često smenjivanje temperature i gde je kontrolisana vlažnost vazduha - navodi ona.

Ipak, s dolaskom proleća, pojavljuju se i brojne alergije. Doktorka Obradović objašnjava da je ove godine koncentracija polena već visoka u odnosu na prethodne sezone, jer je toplo vreme naglo stiglo.

- S obzirom na to da je naglo došlo do porasta temperature, mnoge biljke su se već rascvetale, te je već došlo do pojave alergija. One su sada znatno jače jer je više vrsta izmamljeno na cvetanje nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Trenutno je u vazduhu velika količina polena, oko 500 čestica, dok je ranije maksimum u ovo vreme bio 60 - kaže dr Obradović.

Pored već navedenih simptoma, javljaju se glavobolja i kijavica, a alergije pojačavaju osećaj glavobolje koji nas iscrpljuje.

Ipak, rešenje postoji. Doktorka tvrdi da pri čestoj pojavi ovih simptoma pacijent treba da proveri vitamin D i gvožđe u krvi, ali i krvni pritisak.

- Ukoliko osetimo ove simptome treba da proverimo vitamin D, a ukoliko je u nedostatku da počnemo sa unosom suplemenata kako bismo prevazišli ovo stanje. Potrebno nam je da se priviknemo na ovakav reži i da se ponašamo kako naš organizam želi. Takođe, kada naglo otopli dolazi do pada krvnog pritiska, pa se osećamo tromije i u tom slučaju treba proveriti gvožđe u krvi. Ukoliko nam je nizak pritisak, treba da uzimamo slanu hranu. Zimi nam manjka vitamina i minerala, te bi sada trebalo da ih unosimo što više. Do promena dolazi i jer konstantno želimo da budemo napolju, na suncu, te naglo krećemo sa prolećnim aktivnostima. Do skoro smo lučili melatonin, a sada nam je potreban seratonin - zaključuje ona.