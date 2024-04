'IŠIJAS JE ČESTA POJAVA U SVAKOJ STAROSNOJ DOBI' Dr Radović: Veliki uticaj ima pravilno držanje tela, kao i pravilno podizanje opterećenja (VIDEO)

Išijas je jedna od najučestalijih tegoba koje prolaze i vraćaju se, a ovo je bolest svakog starosnog doba.

Išijas je česta pojava i kod mladih i kod starijih samo kod svagog u različito vreme proradi.

Kako je bjasnio dr Žarko Radović, fizijatar, u Novom jutru, išijas je znak bolnih leđa. Kako je istakao to i nema toliko veze sa godinama cveć sa načinom života.

- Svaka druga ili treća osoba bar jednom u životu je rekla kako su me leđa presekla. I onda kada se to desi i ostanete u nekom položaju to zaista bude neprijatno. Kad kažemo neprijatno, to znači da morate da smirite tu upalu da bi ste kasnije znali šta i kako treba da radite i da vežbate- rekao je dr Žarko Radović, fizijatar.

- Ono što je jako bitno da znamo je da je išijas klinički znak nekih tegoba sa bolnim leđima. Često kažu pacijenti ja imam išijas. Moram da ih ispravim, nemate vi išijas kao bolest, to je zapravo nerv- išijadikus, najduži nerv. Često se dešava da ljudi kažu podigao sam neko opterećenje pa sam se tako ukočio- pojašnjava dr Radović dodajući da neki pokret koji napravimo podižući u nepravilnom položaju neko opterećenje ostajete u tom položaju ukočenosti.

On je istakao da veliki uticaj ima pravilno držanje tela, kao i pravilno podizanje opterećenja.