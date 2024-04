Ovo morate da znate ako planirate odlazak u Grčku - nove putarine, takse, ali pravila na plažama

Građani Srbije su već u niskom startu za prvomajske i uskršnje praznike, a nije mali broj onih koji se uveliko spremaju za letovanje u predsezoni. Naravno, kao i ranijih godina glavna destinacija je - Grčka!

U zemlji Helena, kako ističu, vrše se pripreme za još jednu rekordnu turističku sezonu, a posetiocima kako iz Srbije, tako i iz drugih zemalja, spremili su neke - novitete. Počev od novouvedenih taksa, nešto viših putarina na drumovima, velikih radova u okolini Soluna, ali i najavljenih promena na plažama, možda čak i graničnim prelazima.

Zato, krenimo redom.

1. Nove takse

Grčka je početkom godine ukinula boravišnu taksu koju su turisti do sada plaćali, ali je uvela novu, nešto višu, "naknadu za otpornost" kako bi se zemlja suočila sa efektima klimatske krize. Ona će se, baš kao i boravišna taksa, obračunavati na dnevnom nivou.

U periodu od marta do oktobra dnevna taksa u hotelima sa jednom ili dve zvezdice iznosiće 1,5 evra, tri zvezdice tri evra, četiri zvezdice sedam evra i pet zvezdica 10 evra. Za apartmane, sobe ili stanove, odnosno nepokretnosti dostupne putem kratkoročnog zakupa (Airbnb) ona će iznositi 1,5 evra. Ako je zakupljena nekretnina kuća koja je veća od 80 metara kvadratnih, taksa će iznositi deset evra dnevno, baš kao i u vilama koje se izdaju turistima.

Druge cene važiće van sezone, odnosno u periodu od novembra do februara i biće na nivou boravišne takse koju smo do sada plaćali.

Taksa se, dakle, ne plaća po osobi, nego po smeštajnoj jedinici, po danu. Ako planirate da budete sa porodicom deset dana u hotelu sa četiri zvezdice, moraćete da izdvojite 70 evra, a ako ste smešteni u apartmanu - 15 evra.

Taksu za otpornost plaćaće turista koji je iznajmio sobu ili stan, naplaćuje se nakon boravka, a pre njegovog odlaska iz istog, uz izdavanje potvrde, tačnije dokaza o naplati takse. Potvrda o naplati takse ne podleže PDV-u.

Taksa se ne naplaćuje u slučaju besplatnog pružanja usluga smeštaja.

2. Više putarine

Od 1. aprila došlo je do novog povećanja putarina u Grčkoj. Ipak, ovo neće biti neki značajniji finansijski udar za većinu srpskih turista pošto su putarine kroz Grčku do Halkidikija, Tasosa ili Lefkade, na primer, znatno manje nego što ih plaćaju ukoliko idu sopstvenim prevozom kroz Srbiju i Severnu Makedoniju ili Bugarsku.

Putarina za putničke automobile od Beograda do Preševa je trenutno 1.690 dinara u jednom pravcu, a od Beograda do Dimitrovgrada 1.490 dinara. U Severnoj Makedoniji očekuje vas pet naplatnih rampi na kojima ćete morati da izdvojite 8,5 evra u jednom, odnosno 17 evra u oba pravca.

Kada je Grčka u pitanju, putarina Evzoni - Halkidiki ima dve naplatne rampe ukoliko koristite obilaznicu. Kod Evzonija ćete platiti 2,40 evra (bila 1,80), a na obilaznici 0,55 evra. Ako od Evzonija za Halkidiki idete kroz centar Soluna, platićete samo kod Evzonija 2,40 evra.

Od Soluna do Atine udaljenost je 499 kilometara, postoji 11 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 33,25 evra. Na drugoj strani, od graničnog prelaza Evzoni do Lefkade udaljenost je 415 kilometara i put automobilom traje oko pet sati. Na tom potezu postoji osam naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 16,90 evra.

Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Tasos udaljenost je 258 kilometara, postoji pet naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 8,55 evra. Konačno, putarina do Paralije, Leptokarije i Nei Porija je 5,70 evra, a do Asprovalte i Vrasne 7,45 evra.

Sve u svemu, putarina od Beograda do Halkidikija iznosi 26-27 evra u jednom pravcu.

3. Novine na plažama

Grčka će ove letnje sezone primeniti novi sistem za regulisanje uređenih plaža i obezbeđenje javnog pristupa. Prema novom zakonu, 70 odsto površine plaže moraće da ostane dostupno javnosti - znači, bez privatnih ležaljki.

Dakle, barem u teoriji, više neće biti plaže na kojoj ne možete da bacite peškir i smestite se pod svojim suncobranom.

Novi sistem ima za cilj da reši pitanje privatnog zauzimanja javnih plaža pošto grčki ustav priznaje obalu zemlje kao javno dobro, osiguravajući građanima neograničen pristup u bilo kojem trenutku.

Prema novom zakonu, određene plaže u Grčkoj biće klasifikovane kao visoko zaštićene. Da bi plaža bila uvrštena tu u kategoriju, mora da ispunjava određene kriterijume – na primer, mora da bude zaštićeno stanište retkih vrsta flore i faune, ili da bude označeno kao ključno područje biodiverziteta. Postavljanje suncobrana i ležaljki biće strogo zabranjeno na tim plažama.

Novi zakon uvodi ograničenja za koncesije za plaže, ograničavajući ugovorenu površinu na maksimalno 500 metara kvadratnih. Što se tiče suncobrana i ležaljki, oni mogu pokriti do 60 odsto odobrene površine.

Da bi pratila poštovanje zakona, vlada će primeniti dva nova alata. Nova digitalna aplikacija omogućiće građanima da direktno prijave prekršaje, a situacija će se pratiti preko bespilotnih letelica i satelitskih snimaka.

4. Pažnja, radovi!

U Solunu su početkom godine počeli veliki radovi na projektu “Flajover” koji se obavljaju na obilaznici oko Soluna i trebalo bi da traju pune četiri godine. Promene kakve projekat najvećeg auto-puta u Grčkoj iziskuje bez dileme će uticati i na srpske turiste koji u narednim sezonama planiraju letovanje u ovom delu Grčke.

Iako je objavljeno da su radovi privremeno obustavljeni, pitanje je trenutka kada će oni biti nastavljeni, a ako to bude na leto, spremite se za gužve!

U jeku letnje sezone sama obilaznica oko Soluna je uvek krcata vozilima, a oni kojima se slučajno desilo da zalutaju kroz centar ovog grada, iz njega se "izvlače" satima! Sada, kada deo saobraćaja bude preusmeren u centar, ne možemo ni da zamislimo kako će to da izgleda.

Kako je svoje pratioce izvestila Fejsbuk grupa Grčka info, gužve na obilaznici zbog radova već su počele, a očekuje se da budu i znatno veće kako se bude primicalo leto.

- Alternativa obilaznici će kao i nekada biti prolazak kroz centar grada, pored mora.

Prema informacijama koje je sajt Grčka info dobila od svojih kolega iz Grčke, važno je znati da prolaz preko obilaznice treba izbegavati u periodu špica - ujutru između 7 i 10.30 časova i po podne od 15 do 19 časova.

Međutim, poslednjih dana se moglo čuti da je gradnja “Flajovera” privremeno obustavljena jer je nekoliko udruženja podnelo žalbe Vrhovnom sudu Grčke, navodeći kako će ovaj projekat uticati na biljni ekosistem.

5. TAG i za Grčku

Od prošle godine već radi integrisana naplata putarine sa Severnom Makedonijom (čak pet naplatnih stanica kroz ovu zemlju, na kojima su skoro uvek gužve), a prema najavama nadležnih ista bi pre početka letnje sezone mogla da profunkcioniše i sa Grčkom. Ipak, ovo obećanje treba uzeti sa dozom rezerve.

- Prema obećanju koje su mi dali u JP “Putevi Srbije” integrisana putarina sa Crnom Gorom treba da bude puštena u aprilu, sa Hrvatskom 15. maja, a sa Grčkom 1. juna. Moram da podsetim da je njima rok za Crnu Goru i Hrvatsku bio septembar prošle godine, pa su iz različitih razloga to odugovlačili, i sada se nadam da će ispuniti obećanje koje su mi dali - rekao je nedavno ministar saobraćaja Goran Vesić.

TAG ili ENP uređaj je elektronski uređaj koji se koristi za beskontaktno plaćanje putarine i koji omogućava prolaz na naplatnim rampama bez većeg zadržavanja. Ukoliko za plaćanje putarine koristite TAG uređaj dobijate i popust pri uplati koji iznosi šest odsto.

6. Gužve na granici

Ako je verovati najavama grčkih medija, na leto bi turiste mogle da očekuju manje gužve na granicama, barem na ulazu i izlazu iz Grčke.

Udruženje hotelijera Grčke urgiralo je kod vlade da se uvedu nove mere koje bi omogućile lakši tranzit na ulazu i izlazu iz zemlje, posebno u njenom severnom delu koji je najvažniji za srpske turiste.

Po njihovim rečima to je od “kritične važnosti” za dalji razvoj turizma pošto sve više gostiju dolazi sopstvenim automobilom, a na graničnim prelazima se stvaraju kilometarske kolone, te kako kažu “zbog neadekvatne infrastrukture i nedovoljnog broja radnika turisti čekaju po nekoliko sati na ulazu ili izlasku iz zemlje”.

Rešenje bi trebalo da bude u izgradnji dodatnih objekata, proširenju graničnih prelaza, ali i angažovanju dodatne radne snage kako bi sve teklo znatno brže. Do manjih gužvi na granicama trebalo bi da dovede i trojni dogovor Grčke, Bugarske i Rumunije, tri zemlje članice EU, koje razmišljaju da tokom leta potpuno otvore granice za protok putnika između njih. Iako se to ne bi odnosilo na građane Srbije, sigurno bi značajno smanjilo gužve jer su u kolonama ka Grčkoj veoma brojni upravo putnici iz Bugarske i Rumunije.

Praznici i neradni dani u Grčkoj

Bilo da planirate u Grčku tokom letnje sezone ili prvomajskih i uskršnjih praznika, nije naodmet znati sve državne praznike u zemlji Helena kako biste izbegli da završite u kilometarskim kolonama na granicama.

Kao i nama, i njima su neradni dani od 1. do 6. maja, a tokom letnje sezone 24. jun kada se obeležavaju Sveta trojica - Duhovi i 15. avgust - Velika Gospojina.

Dizel jeftiniji nego u Srbiji

Cena goriva u Grčkoj trenutno je i dalje viša nego u Srbiji i regionu, ali je razlika znatno smanjena u odnosu na prethodnu godinu.

Litar benzina u zemlji Helena trenutno košta 1,99 evra (u Srbiji je 1,65), dok je dizel čak za nijansu jeftiniji - 1,71 evra, u odnosu na pumpe u Srbiji 1,76.

