Ognjen Bojković je dečak leptir, njegova dijagnoza je bulozna epidermoliza, njemu se rane otvaraju i na najmanji dodir.

Kako je za Pink rekla njegova majka Svetlana Bojković za njega se pojavila terapija u Americi u obliku genetske kreme Vyjuvek. Ona u sebi sadrži herpes visrus i kolagen sedam i olakšala bi mu život tako što će mu se te rane brže i bolje zatvarati, a koža će mu biti jača.

- On ide u školu aktivan je dečak. Najčešće rane pravi češanjem za koje i on sam kaže da ne može da izdrži i to su rane otvorenog tipa koje izgledaju kao opekotine trećeg stepena, i mnogo je teško živeti s tim, ali on generalno nosi to sa osmehom i nama je kao roditeljima mnogo lakše kada je dete pozitivno - rekla je Ogijeva majka.

Kako kaže on ne deluje kao da trpi velike bolove i i nikada ga u javnosti nećete videti tužnog, uplakanog sem kada ga recimo neko na tren uhvati, ali tako je rešio da se bori.

- To je njegova borba i mi smo vrlo ponosni, trenutno nam je neophodno još oko 15 miliona dinara kako bi stigli do tog leka - kaže Ogijeva majka i apeluje majka ne sve humane ljude koji su u mogućnosti da pomognu da pošalju poruku 1525 na 3030.

Kako bi se pomoglo Ogiju da sakupi novac za kremu koja bi mu olakšala život, pored SMS poruka za njega se organizuju i humanitarni koncerti i žurke u čiju organizaciju su se priključile i mnoge poznate osobe.

Tako će 17. aprila biti organizovna još jedna humanitarna žurka za Ogija u restoranu Rubin u Beogradu. Karata još uvek ima u prodaji, a od izvođača najavljen je orkestar Igora Škodrića, kao i pevači Olja Karleuša, Sloba Radanović, Jelena Kostov, Dejan Tejovac, Marina Bogdanović, Sloba Đurković i Aleksandra Cipka. Početak koncerta je u 19 sati.

Autor: D. S.