Ispovest oca Danke Ilić! Miloš i dalje gaji nadu da je njegova mala devojčica živa: Nema tela, tako da... - Jedva smogao snage da govori o monstrumima!

Otac Danke Ilić ostavlja mogućnost i da je njegova ćerka i dalje živa jer ubice i dalje ćute šta se desilo sa njom, odnosno sa njenim telom.

Miloš Ilić otac dvogodišnje Danke Ilić, rekao je da ne priželjkuje susret sa zločincima jer se plaši svoje reakcije.

- Ne daj bože da ih vidim! Prema onome što nam je policija rekla monstrumi su nam ubili dete. Pričali smo i sa načelnikom policije u Boru i sa beogradskim. Oni su nama rekli kako se to sve desilo. Pratili su ih preko GPRS, kažu da su imali stajanje tu. Otkrili su da su mokrili na tarabe, pa su išli na dole, pa su udarili Danku i šta su uradili, pa su imali još jedno stajanje i ja sam ih sreo dole - kazao je otac koji se osvrnuo i na susret sa ubicama svoje ćerke, a koji su tvrdili da Danku nisu videli.

- Kad sam ulazio u Banjsko polje ja sam lično video ta dva čoveka u autu. Nisam ja vozio jer nisam vozač, moj kolega je vozio i stao je ispred njih i pitali smo: "Ljudi, jeste li videli jedno malo dete?". Oni su mi hladnokrvo rekli "Ne". Samo Bog zna što ja tada nisam izašao iz auta da proverim njihov auto. Ja sam pod naletom adrenalina otišao pravo gore gde je kuća i krenuo sam da tražim dete. Kad sam ja stigao, posle minut, dva stigla je i prva policijska patrola. Tražili smo je i postalo je jasno da je situacija kakva ne treba da bude. Stizalo je još policije i ljudi su se okupljali. Vrlo brzo je bilo hiljadu ljudi, a verujem i više. Moji drugari su je tražili na motorima, džipovima, po šumi i svuda okolo. Zvali su me sa svih strana. Tu je sve prečešljano i moji drugovi i prijatelji i policija koja je sve uradila što se moglo. Stvarno je tako.

Miloš kaže da bi ubice za njega bili heroji da su devojčicu odvezli kod lekara kada su je udarili automobilom umesto što su je udavili prema priznanju u policiji.

- Da su šta god uradili sa detetom, ali valjano, da su joj pomogli, da su je odneli kod lekara ili da su stali kod nekog komšije i pitali čije je dete koje su udarili verujete mi da bi oni za mene bili najveći heroji. Ali, pošto su ovo uradili što jesu, odnosno što policija kaže da su priznali, ja nemam reči za njih. Monstrum to je blaga reč za njih. Smrtna kazna nije za njih, to bi im bila nagrada. To treba da robija do kraja života i to što će tamo da im rade nije moj nego njihov problem - ispričao je Miloš.

Otac ostavlja mogućnost i da je njegova ćerka i dalje živa jer ubice i dalje ćute šta se desilo sa njom, odnosno sa njenim telom.

- Inspektori su nam rekli da neće da nam izjave saučešće jer nema njenog tela, tako da... - rekao je otac Danke Ilić ostavivši rečenicu nedovršenu.