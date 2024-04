Ove tajne je Dalibor odneo u grob: Jedna osoba sa umrlice je ključ u rešavanju ubistva Danke Ilić

Tela Danke Ilić i dalje nema, brat osumnjičenog za ubistvo je preminuo.

Dalibor Dragijević je nekoliko tajni odneo u grob, a sada je jedna osoba potpisana kao ožalošćena na njegovoj umrlici - ključ koji može rešiti potragu za telom Danke Ilić (2). Dalibor, osumnjičen da je pomagao bratu Dejanu u sakrivanju tela ubijene devojčice, sahranjen je u četvrtak na groblju u selu Zlot. Iako bi u nekim normalnim okolnostima komšije i prijatelji nekog iz svoje sredine ispratili na večni počinak, ovog puta su bili složni u jednom - na sahranu neće otići. Taj zavet su održali, na groblju je bila majka, tek nekoliko članova familije, a otac i brat iza rešetaka.

Policija danima pretražuje sve lokacije - isprva je potraga bila u Banjskom Polju, a potom i oko sela Zlot i Sumrakovac. Pronalazak tela devojčice mogao bi konačno staviti tačku na celu mučnu sudbinu ne samo nedužnog deteta već bi dalo i mir roditeljima - mogli bi da je sahrane.

"U tom telu se krije prava istina šta se tačno dogodilo, iako su oni (osumnjičeni) nakon saslušanja priznali i opisali način krivičnog dela koji su sproveli. Uhapšeni su i brat i otac osumnjičenog Dejana Dragijevića brat je usled posledica srčanog udara preminuo i naložena je obdukcija", pričala je ranije majorka policije Bojana Otović Pjanović. Dejan je detaljno opisao zločin i rekao ko mu je pomogao da sakrije telo. Dalibor, je, međutim, preminuo.

"Suština je, čim je dat nalog tužioca da se isti zadrži do 48 časova, on je u tom periodu imao srčani udar i preminuo, to je dovoljan osnov sumnje ili podozrenja da je učestvovao i pomagao u navedenom događaju. Oni su navodili lokacije gde može biti telo", rekla je majorka policije Pjanović Otović.

Tajna u kojoj se krije potencijalna lokacija na kojoj je telo sada je pod zemljom. Policija pretražuje sve rezervoare vode koji su nekada korišćeni za navodnjavanje, a kojih u ovom kraju ima mnogo, a čije sve lokacije i pozicije na terenu mogu da znaju samo zaposleni u Vodovodu, u ovom slučaju to su dvojica osumnjičenih za ubistvo.

Dejan, Daliborov brat, naveden je u ožalošćenim na umrlici koja je neposredno pred sahranu istaknuta ispred kuće Dragijevića. Njegovo priznanje ubistva je ključno u istrazi, ali sa smrću Dalibora, sve oči su uprte u Dejana koji je u pritvoru.

Zašto skrivaju gde je telo, pita se svaki građanin koji se danima pratio nestanak devojčice i nadao se da bude pronađena živa.

Toma Fila je za Telegraf rekao: "Samo oni znaju zašto ne žele da se nađe telo. Imam utisak da time žele da prikriju neki više dokaz koji bi obdukcija pokazala i na taj način sebe poštede veće kazne zatvora. Ne smem ni da pomislim šta su spremni bili da učine detetu, a kamoli sa telom. Verujem da će policija uspeti da nađe telo, mada kako dani prolaze šanse su sve manje ..."