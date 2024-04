ZMIJA UŠLA RADNICIMA U ORMARIĆ U FIRMI! Užas kod Vranja - Uvukla se u garderobu, šokirali se kad su je videli! (VIDEO)

Vladica Stanković, poznati hvatač zmija iz Vladičinog Hana, nedavno je bio suočen s neobičnim zadatkom. Naime, radnici jedne firme u Vranju su u jednom od radničkih ormara primetili nezvanog gosta - zmiju.

Brzo su pozvali Vladicu, koji je vešto uhvatio mladog stepskog smuka na ovom neobičnom mestu. Srećom, ova vrsta zmije nije otrovna. Vladica je objasnio radnicima da je zmija verovatno ušla u ormar jer joj je unutra bilo toplo.

- Ovo je mlado, ali morate da zatvarate vrata jer je ovde mnogo toplo. A promenilo se vreme i onda se one zavlače. Morate da obratite pažnju na to - objasnio je Vladica.



Inače, on je nudio da neko dotakne zmiju ali samo jedna radnica se odvažila iako se ne radi o otrovnici.

Na kraju, zmija je odneta u prirodu gde i pripada.

Neobični zahtevi koje je Vladica imao

Vladica Stanković poznat je širom Srbije i kao hvatač stršljenova i osa. Uklonio je mnoga legla osa i stršljenova iz dimnjaka, oluka, pa čak i sa potkrovlja i kućnih roletni.

Ipak, jedan od neobičnijih slučajeva bio je kada ga je vlasnik jedne grobnice na groblju pitao za pomoć, jer su ose napravile gnezdo ispod samog spomenika, što je otežavalo obavljanje verskih obreda na grobnom mestu.

Vladica se odmah odazvao pozivu i sa sobom poneo neophodnu opremu za uklanjanje legla. Kada je stigao na mesto intervencije, shvatio je da će morati da kopa duboko kako bi uklonio gnezdo, jer su ose bile nastanjene na dubini većoj od pola metra.

- Tokom naleganja grobnog mesta veoma često se stvaraju pukotine koje ovi insekti vešto iskoriste za pravljenje svojih gnezda. Tamo gde im je toplo stvaraju legla sa oko hiljadu osa. Ovo je bilo jedno od tih - kaže Stanković.

Autor: