Peščane oluje, sneg, kiša, vetar zatekli Srbiju! Drastične promene vremena izazivaju velike probleme kod građana, evo na šta se žale

Srbiju je zahvatila drastična promena vremena, a neke delove zemlje i nevreme. Razlika u maksimalnoj dnevnoj temperaturi između ponedeljka i srede bila je veća od 20 stepeni. Peščane oluje, sneg i kiša nastupaju odmah posle najtoplijeg i najsunčanijeg dana u ovoj godini.

Neobična scena snimljena u Kovačici šokirala je meštane. Prašinska oluja sa pljuskovima i grmljavinom zabeležena je i na putu Ruski krstur-Kula. Olujni, povremeno orkanski vetar diže prašinu i smanjuje vidljivost na 0 metara.

- Sam taj porast temperature je dovoljan da omogući da se zadrži do deset procenata vodene pare više. To je važno, jer je vodena para gorivo za grmljavinske oblake. Onda ti grmljavinski oblaci mogu da budu i snažniji i ekstremniji i da prouzrokuju značajno više problema, a to smo videli da se događa širom sveta ovih dana - objašnjava meteorolog Nikola Sovilj.

Na jugoistoku Srbije temperatura pada ispod deset stepeni. Sneg pada na Zlatiboru, a očekuje se da snežni pokrivač dostigne 20 cm na Kopaoniku. Zabelela se i Fruška gora.

Građani kažu da im nagla promena smeta

- Užasno je, imam visok pritisak i onda mi skoči. Od vremena sam i psihički uzdrmana i nije lepo uopšte - kaže starija Novosađanka.

- Ko je zdrav dobro je, ko je srčani bolesnik ovo ništa ne valja.

- Sve se promenilo...

Kiši se jedino trenutno raduju poljoprivrednici. Ako nastavi da pada Vasa Martinov iz Iđoša imaće duplo veći prinos pšenice.

- Meni treba što više da pada kiša,jer je zemlja suva. Treba mi po mojoj proceni sto litara vode i to ne da pada samo ovih dana, već narednih meseci. Tako bi zemlja bila u pravoj kondiciji da može nam uzvrati - objašnjava Vasa.

Niske temperature problem mogu napraviti voću koje nakon cvetanja mora imati stabilnu temperaturu da bi formiralo plod.

- Dobar rod voća se očekuje, jedino što nagle promene temperature nisu dobre za plod. Sneg je sada slabog intenziteta, brzo se topi i ne predstavlja opasnost za voće - kaže Nenad Magazin profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Vremenske neprilike zahvatile su i Dubai gde od prekjuče padaju najobilnije kiše u poslednjih 75 godina. Padavine su izazvale kolaps u saobraćaju, poplavljeni su tržni centri, aerodromske piste i zgrade.