Mudre reči patrijarha Porfirija tokom liturgije: Post nije ništa drugo nego poziv na preobražaj...

Patrijarh srpski Porfirije rekao je danas u besedi tokom liturgije u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu da "treba da se opredelimo za preobražaj i pokajanje, za ispravno pravoslavno upotrebljavanje darova od Boga".

On je besedu posvetio kraju pete sedmice posta koja protiče u znaku Svete Marije Egipćanke, koja je, podseća partijarh, bila slaba u duhovnom životu i zbog toga joj nije dozvoljeno da uđe u hram Vasrksenja Gospodnjeg.

- I to je podstaklo nju da zaviri u svoju dušu, da se preispita i da razume da je od Boga dobila mnoštvo darova besplatno da bi kroz te darove uzrastala, da bi se kroz te darove umnožavala, da bi kroz te darove stigla do cilja postojanja, do cilja života, do smisla postojanja, a to je zajednica sa Bogom u potpunom predavanju Bogu, u poverenju u odnosu na Boga bez kojeg nema istinskog prepoznavanja drugog čoveka, onog koji je pored nas, svog brata, svoje sestre, svog bližnjeg - stoji u besedi poglavara Srpske pravoslavne crkve.

On poručuje da kroz proslavljanje Svete Marije Egipćanke otkrivamo i sam smisao posta, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Dodaje da je ona ono što smo svi mi, ali istovremeno i ono na šta smo svi pozvani da budemo.

- Zato post nije ništa drugo nego poziv na preobražaj - kaže Porfirije i pojašnjava da nam je ono što smo dobili od Boga dato da budemo radosni, da budemo ispunjeni punoćom i lepotom, a ne da bi to bio kamen spoticanja u našem životu da bi nas mučilo, da bi nam stvaralo ozlojeđenost i prazninu u duši.

- Dobili smo darove od Boga da bismo služili baš onako kako nam sam Gospod kroz svoja sveta usta proiznosi obraćajući se svojim apostolima, zapravo upućujući svoju reč, večnu reč i nama danas i svim ljudima svih vremena - kaže Porfirije u besedi.

Napomenuo je da su episkopi, sveštenici i đakoni, zajedno sa svakim hrišćaninom tu da služe svetu, a da kroz darivanje sebe bližnjem i Bogu kao i kroz ljubav možemo naći mir i spokoj i možemo otkriti smisao u svemu oko nas.

- Zato, braćo i sestre, u ovu nedelju posta po primeru Svete Marije Egipćanke da se opredelimo za preobražaj, za pokajanje, a to znači za ispravno upotrebljavanje svojih darova, ne za zloupotrebu koja nas onda košta, nego za ispravno pravoslavno duhovno upotrebljavanje darova koje smo dobili od Boga kako bismo onda, kao i ona, znali da je Hristos alfa i omega i da je on sve i svja u svemu i da budemo uvek spremni da služimo Gospodu Jednom u Trojici, Bogu Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kako bismo onda služili jedni drugima, tj. bili jedno i uvek zajedno svi slavili Njega u vekove vekova - zaključio je Porfirije.