SVETOSAVSKA ČESTITKA PATRIJARHA PORFIRIJA: Važno je miriti se, i Sveti Sava mirio braću molitvom

Patrijarh SPC Porfirije izjavio je večeras da je važno miriti se, ističući da je i Sveti Sava ''mirio braću molitvom i pozivao ih na pokajanje''.

Porfirije je u okviru svetosavske praznične čestitke u Hramu Svetog Save pozvao sve da ''sami budu bolji, jer će tako i drugi postati bolji''.

- Decenijama prolazimo razna iskušenja, ako ne budemo odlučni da budemo bolji, ako ne budemo razumeli da treba da živimo sa Hristom, onda smo promašili put - rekao je poglavar SPC.

Patrijarh je u besedi uoči praznika Svetog Save rekao da su se prisutni u Hramu ''sabrao u slavu Božju imenom Svetog Save''.

- Da ništa drugo ne možemo reći o sebi, bilo bi dovoljno da izgovorimo reči Sveti Sava da bismo znali ko smo i da drugi koji ništa o nama ne znaju mogu da nas prepoznaju -poručio je patrijarh.

Porfirije je pozvao da jedni druge slušamo i naglasio da niko nije višak.

- Želim svoj deci Svetog Save zaštitu, slogu, krotkost, smirenje i ljubav. I prema Hristu, tako i prema bližnjem - rekao je on, navodeći kako to ''posebno želi omladini'', ali je to, kako je rekao, svima potrebno.

Slavski kolač studenata Beogradskog Univerziteta je, nakon Porfirijeve besede, izrezan i osveštan. Povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhiepiskopa Svetog Save, u Kripti hrama je usledila Svečana akademija.

Autor: Iva Besarabić