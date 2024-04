Vesić: Do kraja godine i Požarevac na auto-putu, ceo Dunavski koridor do septembra 2025. – godinu i po pre roka

Na prvoj deonici Dunavskog koridora završeni su radovi u levoj traci, u smeru od auto-puta E75 ka Požarevcu, na koju se prebacuje saobraćaj, kako bi se rekonstruisala i desna traka tako da će prvih 21 kilometar brze saobraćajnice od auto - puta do Požarevca biti završeno i pušteno u saobraćaj do kraja godine, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

"Radovi na Dunavskom koridoru odvijaju se i brže od planiranog. Do kraja godine biće završeno i pušteno u saobraćaj 21 kilometar do Požarevca, koji će time biti priključen na mrežu auto-puteva, kao i 11 kilometara od Velikog Gradišta do Golupca. U septembru naredne godine biće završen ceo Dunavski koridor, dug 68 kilometara, i to godinu i po dana pre roka", istakao je Vesić u izjavi za TV Kurir.

On je zahvalio izvođačima, kineskoj kompaniji Šangdong, kao i svim domaćim podizvođačima, koji, kako je rekao, rade odlično svoj posao, zbog čega će put i biti završen značajno pre prvobitnog plana.

Ministar je istakao da će sa Duanvskim koridorom Veliko Gradište, Srebrno jezero i, zapravo, celo Braničevo biti preporođeno.

"To će omogućiti nove investicije, razvoj lokalnih biznisa i turizma, više radnih mesta i boli život građanima", dodao je Vesić.

Naveo je i da se nastavlja sa projektovanjem Dunavskog koridora Donjem Milanovcu i Brzoj Palanci a potom dalje prema Negotinu.

Takođe, napomenuo je da bi uskoro trebalo da počne i projektovanje mosta kod Bele Crkve tamo gde je danas skela, koji će povezati južni Banat i Braničevo.

"To će značiti razvoj južnog Banata, koji je, kao i ceo taj deo Vojvodine dugo bio zapostavljen. Sa izgradnjom auto-puta od Beograda ka Vršcu i obnovom pruge kroz Banat, taj kraj Srbije potpuno će se povezati", rekao je Vesić.

Ukazao je da na Dunavu, između Banata i Braničeva, od Beograda do Kladova, osim mosta koji povezuje Kovin i Smederevo, drugog mosta – nema.

"Moramo da imamo više mostova na Dunavu a ovaj budući most kod Bele Crkve nije značajan samo za Srbiju već i za Rumuniju", rekao je ministar Vesić.