Vesić: Pakovraće - Požega do kraja ove godine, tunel Munjino Brdo do leta 2025, nakon toga gradnja ka Dugoj poljani

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će do kraja ove godine biti završeni svi radovi na deonici auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraće do Požege, osim tunela Munjino brdo koji će biti probijen ali potrebno je oko pet meseci da se opremi kako bi bio pušten za saobraćaj. Očekujem da čitava deonica, uključujući ova dva tunela, bude u saobraćaju do juna naredne godine za narednu letnju sezonu.

Kada je reč o nastavku auto-puta, do Crne Gore, odnosno do Boljara, izgradnja će teći fazno, kaže Vesić za Novosti i dodaje da bi radovi na prvom delu, od Požege do Duge poljane, ukoliko se privede kraju projektna dokumentacija i obezbede finansijska sredstva, mogla da krene na leto 2025. godine.

"Deonica od Pakovraće do Požege dužine 19,5 kilometara predstavlja veoma složenu deonicu, jer se na njoj nalaze dva veoma dugačka tunela, Laz - 2.850 metara i Munjino brdo - 2.740 metara. Tunel Laz je probijen i u fazi je opremanja, dok se radovi na tunelu Munjino brdo ne mogu u potpunosti završiti do maja 2025 godine iako će ovaj tunel biti probijen do kraja ove godine. Planirano je da se u ovoj godini završi cela deonica auto-puta osim kroz tunel Munjino brdo, odnosno oko 16,7 kilometara", rekao je Vesić.

Napomenuo je da tunel Munjino brdo ima veoma složenu geologiju, zbog čega su radovi nepredvidivi i dugo traju.

"Zbog svega toga planirano je da se svi radovi završe i saobraćaj pusti do juna 2025 godine", rekao je ministar.

Pojašnjava da je deonica Požega - Boljari podeljena u dve deonice - od Požege do Duge poljane i od Duge poljane do Boljara.

Ukupna dužina deonice Požega – Boljare je oko 107 kilometara.

"U toku je izrada planske i projektne dokumetacije, čija brzina završetka u velikoj meri zavisi i od brzine završavanja planske dokumentacije. Ceo proces se sprovodi fazno. Trenutno se priprema plan za oko 20 kilometra prve deonice od Požege do Duge poljane i to prva i poslednja, deseta poddeonica", precizirao je Vesić.

Izrazio je očekuje da bi plan mogao sa bude usvojen u oktobru ove godine, čime će se stvoriti uslovi za završetak projektne dokumentacije za tih 20 kilometara.

"U skladu sa tim prvo će krenuti radovi ove dve poddeonice. Početak radova zavisi od brzine završetka projektne dokumentacije i obezbeđivanja finansijskih sredstava. Ukoliko se obezbede finansijska sredstva za radove, početak radova se može očekivati po završetku radova na predhodnoj deonici, od Pakovraća do Požege, što znači od leta 2025. godine", rekao je Vesić.

Dodaje da je reč o veoma složenom projektu koji će imati mnogo mostova i tunela, zbog čega će cena izgradnje biti izuzetno visoka.

"S obzirom da nije završena planska i projektna dokumentacija nije mogućne dati jasniju procenu vrednosti ovog projekta. Kolika će cena biti zavisi će od izbora modela finansiranja, koji će značajno uticati na cenu. Trenutno su u razmatranju različiti koncesioni modeli finansiranja, a u zavisnosti od modela finansiranja, cena može ići u rasponu od 3,5 do četiri milijarde evra. Razlog da verujemo da je tako je i cena koju je Crna Gora dobila za izgradnju 22 km svog dela ovog puta do Andrijevice na tenderu. U pitanju je izuzetno teška i skupa deonica a održavanje ovog auto-puta kada bude izgradjen biće veoma zahtevno", naveo je Vesić.



Drugi pravac auto-puta, od Požege do Kotromana je, prema rečima ministra, duga oko 60 kilometara, a sigurno je najsloženija, budući da je više od 70 odsto deonice u objektima, što podrazumeva mostove i tunele.

"U toku je izrada planske i tehničke dokumentacije. Do sada je urađena samo radna verzija idejnog projekta, koja je osnova za izradu prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Sarajevo, deonice Požega - Užice – Kotromane, čija je izrada u toku", kazao je Vesić.

Papirologiju komplikuje i činjenica da taj put prolazi kroz park prirode Mokra gora.

"Lokacijski uslovi se mogu dobiti tek kada se usvoji prostorni plan. To se očekuje do kraja 2024. godine, što znači, da bi idejni projekat bio gotov koncem 2025. godine", dodao je ministar Vesić.