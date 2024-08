Vesić: Brza saobraćajnica Šabac -Loznica do kraja godine

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da će brza saobraćajnica Šabac – Loznica biti završena i puštena do kraja godine.

Kako kažemnistar, u razgovoru za dnevni list ”Novosti”, na izgradnji brze saobraćajnice Šabac – Loznica, duge oko 55 kilometara, zavšreno je gotovo 80 odsto radova, imaće četiri kolovozne trake, po dve u oba smera i zaobilaziće sva naseljena mesta. Ministar je rekao da je kompletna brza saobraćajnica od Rume do Loznice duga 78,5 kilometara, čiji je prvi deo od Rume do Šapca otvoren 14. oktobra prošle godine i iznosi 467,5 miliona evra. ”Radovi su započeli 19. juna 2020, i biće završeni s krajem ove godine, a izvodi ih Azvirt. Kada je reč o deonici Slepčević – Badovinci, ona je duga 15,3 kilometara, a vrednost radova iznosi 87,2 miliona. Rok za završetak te deonice je kraj 2026. Godine”, rekao je ministar. I podsetio da je ova saobraćajnica deo većeg infrastrukturnog projekta Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica. ”Kada bude završena, od Šapca do Loznice stizaće se za oko 30 minuta, od Loznice do Beograda putovaće se oko 75 minuta komfornim, modernim putem, a od 2026. kada završimo i Fruškogorski koridor od Loznice do Novog Sada stizaće se za oko sat vremena. To je do sada bio samo san. Spajamo Srem sa Zapadnom Srbijom i Podrinje sa Beogradom. Pored toga, radimo i brzu saobraćajnicu Slepčević-Badovinci koja neće biti gotova do kraja ove godine, ali će, kada bude završena sa još jednim mostom kod Pavlovića ćuprije, omogućiti bolju vezu sa Semberijom odnosno Bijeljinom i Republikom Srpskom”, kazao je Vesić. Vesić je takođe istakao da nakon što do kraja godine se otvori deonica Šabac – Loznica, sledi izgradnja produžetka tog puta do Malog Zvornika, dugog oko 20 kilometara. ”Zato ćemo novac zatražiti od Evropske unije, a ja sam uveren da možemo da ga dobijemo. U skladu sa najavama predsednika Vučića, osim brzog puta do Malog Zvornika, obnovićemo i krak železničke pruge od Šapca, preko Loznice i Malog Zvornika, ka Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini”, zaključio je Vesić. Kada je reč o naplati putarine na ovoj deonici, Vesić kaže da će se od naredne godine putarina naplaćivati i na brzim saobraćajnicama u zemlji kao i da visina putarine neće biti kao na auto-putevima. ”Upravo taj novac se koristi za održavanje naših piuteva, kojima iz godine u godinu prolazi sve više vozila. Inače, baš zato što ćemo od naredne godine početi da naplaćujemo putarinu i na brzim saobraćajnicama, ali i na pojedinim magistralnim putevima za kamione teže od 7,5 tona, Vlada Srbije će do kraja godine osnovati posebno preduzeće za naplatu putarine”, objasnio je Vesić.

Vesić je otkrio i to da će dogodine konačno biti ostvarena namera da se stane na put teretnjacima koji uništavaju magistrale.

“Na pojedinim magistralnim putevima za kamione teže od 7,5 tona, plaćaće se putarina, a Vlada Srbije će do kraja godine osnovati posebno preduzeće za naplatu putarine”, zaključio je Vesić.