Kiša do kraja dana u skoro celoj Srbiji: Evo gde se očekuju obilne padavine, ali i olujni udari vetra!

Olujni udari vetra biće u košavskom području.

Srbija je danas pod uticajem ciklonske aktivnosti i došlo je do novog pogoršanja vremena. Nad Đenovskim zalivom nalazi se visinski ciklon, a u sklopu njega do našeg područja stiže i toplija vazdušna masa sa Mediterana i to u sistemu južnog strujanja. Istovremeno, sa juga Mediterana se preko južnog dela Balkana i našeg područja premeđta i centar ciklona u prizemlju i u nastavku dana on će nastaviti put prema severu, odnosno preko centralnog dela Balkana i Panonske nizije dalje prema centralnoj Evropi.

U toku prepodneva snažan oblačni sistem zahvatio je južne predele Srbije i doneo kišu, a ova oblačna i padavinska zona do podneva proširila se i do centralnih predela.

U ovom času umerena do jaka kiša pada u većem delu Srbije južno od Save i Dunava i praćena je i pljuskovima.

Suvo je još uvek u Vojvodini.

Do kraja dana i tokom večeri kiša se očekuje u većem delu Srbije, povremeno sa pljuskovima.

Obilnije padavine očekuju se prvo u jugozapadnim predelima Srbije, kasnije posle podne u centralnim, a pred sam kraj dana i tokom večeri obilnije padavine očekuju se u istočnim i severoistočnim predelima.

U ovim predelima očekuje se da padne i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Do kraja dana u većem delu Srbije duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u Pomoravlju, Podunavalju, u Braničevskom okrugu, u Vojvodini i na planinama jak sa udarima od 55 kilometara na čas, a na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 kilometara na čas. Najjači udari košave očekuju se na području Vršca.

Kasnije tokom večeri i noći oblačni sistem sa kišom i pljuskovima na svom putu dalje ka severu i severoistoku napustiće područje Srbije, uz prestanak padavina.

U toku noći u većini predela očekuje se razvedravanje, pa će u sredu ujutro i pre podne u većini predela biti vedro vreme.

Trenutne temperature kreću se od 8 stepeni na jugu Srbije do 18 stepeni u Vojvodini, u Beogradu je 15 stepeni. Zlatibor i Sjenica mere 7 stepeni, a Kopaonik 3 stepena.

Promenljivi vreme očekuje se do četvrtka, a od petka sledi stabilizacija vremena i porast temperatura.