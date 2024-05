PLJUSKOVI I GRMLJAVINA NAS NEĆE ZAOBIĆI! Evo kada se očekuju NAJJAČI udari vetra, RHMZ izneo najavu vremenske prognoze

Na području Beograda udari vetra povremeno će dostizati od 15 do 17 m/s (odnosno od 55 do 60 km/h). U prvom delu sedmice češća kiša na zapadu, jugu i jugoistoku Srbije. U košavskom području od srede vetrovito.

U utorak i sredu (14 - 15.05.) na zapadu, jugu i jugoistoku zemlje padaće kiša, a u oblasti lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se količina i od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više, najnovija je najava RHMZ.

Od srede (15.05.) u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju pojačavanje jugoistočnog vetra (košave), koja će duvati sve do nedelje, a najjači udari vetra očekuju se u četvrtak i petak (16. i 17.05.) kada će na jugu Banata prelaziti 24 m/s, a na području Beograda povremeno dostizati od 15 do 17 m/s (odnosno od 55 do 60 km/h).