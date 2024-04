DANIJELU SUPRUG PORODIO NA NAPLATNOJ RAMPI - Evo kako je Lena došla na svet

Na Krstovdan 18. januara ove godine na svet je došla jedna Lena. Njena mama Danijela na svet ju je donela u automobilu dok je putovala ka porodilištu. Na naplatnoj rampi u Lazarevcu zamolila je supruga da joj pomogne i skine donji deo garderobe da bi mogla da uzme bebu, a onda se čuo najlepši zvuk - Lena je zaplakala.

Danijela Živanović iz Lazarevca ispričala je nesvakidašnje iskustvo pri trećem porođaju. Ona je u putu ka porodilištu na svet donela devojčicu koja je odmah zaplakala, a suprug joj je pomogao u tome. Kako se sve odvijalo, koliki se strah krio u njima i kako su doktori reagovali kada je sa novorođenčetom stigla u bolnicu, otkriva ova hrabra mama.

- Ja sam dan pre porođaja, popodne bila kod doktora. CTG je bio uredan i sve je bilo uredu. To je bilo u četvrtak i dogovor je bio da se vidimo u subotu. Ja sam se porodila 18.januara ove godine na Krstovdan. Kada sam se vratila kući, istuširala sam se, legla i kada sam se probudila osetila sam blage bolove. Dok sam se istuširala, obukla, suprug je spakovao stvari u automobil i mi smo krenuli. Međutim, od naše kuće do glavnog puta, ulica je bila skroz prekopana, na sve strane su bile rupe. Ja sam bila pozadi u poluležećem položaju - priča hrabra Danijela.

Kako je pre Lene rodila dva dečaka, Danijela je znala je da će porođaj da se dogodi na pola puta do porodilišta pa je alarmirala supruga da joj pomogne.

- Ja sam odmah znala kako da se ponašam i reagujem s obzirom da sam se pre toga dva puta porađala. Suprug je bio preplašen, meni je to sad smešno ali suprug je baš bio preplašen. Kada sam videla da ću se poroditi rekla sam suprugu da stane i pomogne mi. Skinuo je stvari sa mene, helanke i patike da bih mogla da uzmem bebu i u trenutku kada se Lena rodila rekla sam mu da mi da spavaćicu da je ogrnem pošto je bilo hladno. Tako da sam se porodila u Lazarevcu na naplatnoj rampi - kaže Danijela koju su doktori sa nevericom sačekali ispred porodilišta.

- Svi su izašli ispred porodilišta jer smo mi zvali hitnu i već su nas čekali, ali je meni posteljica ostala unutra i nisu mogli da uzmu bebu pa su me stavili na kolica da legnem i nas dve su liftom odvezli u porođajnu salu i presekli pupčanu vrpcu. Bili su iznenađeni jako što sam se porodila u automobilu i pitali su me kako je to suprug podneo. Nikada neću zaboraviti njegovo lice dok je sve gledao - priseća se Danijela nezaboravnih ternutaka.

Kako kaže, još tokom trudnoće ona je sa suprugom pričala o tome da i on prisustvuje porođaju i na kraju im se ta želja i ostvarila.