CENE PRASIĆA I JAGNJIĆA SE IZJEDNAČLE: Šta je vaš izbor za praznike?

Cena tovnih bikova simentalske rase težine iznad 500 kilograma dostigla je maksimalan iznos od 390 dinara, prenosi STIPS.

Otkupna cena teladi iste rase, težine do 160 kilograma, takođe je u porastu, a u Loznici su otkupljivani za čak 830 din/kg. Krave za klanje simentalske rase otkupljivane su najčešće za 220 din/kg, a junad od 350 do 480 kilograma za 500 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu takođe je zabeležen rast cene teladi težine 160 kilograma, a dominirao je iznos od 670 din/kg. Niža je bila cena tovnih bikova simentaske rase težih od 500 kilograma, jer je dominirao iznos od 360 din/kg. Najčešća prodajna cena muške teladi iznosila je 725 din/kg, a za žensku telad odgajivači su dobijali 700 din/kg. Dominantna cena krava za klanje iznosila je 230 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona otkupna cena tovnih bikova iznosila je 350 din/kg, a krava za klanje 240 din/kg. Klaničari sa područja nišavskog regiona protekle sedmice otkupljivali su tovne bikove po ceni od 380 din/ kg.

Prasići najskuplji u Podrinju

U klanicama na području Loznice i ostalih mesta podrinjskog regiona zabeleženo je poskupljenje prasadi težine od 16 do 25 kilograma, a cena im je bila 650 din/kg. Ista situacija je bila i u Šapcu. Klaničari sa područja pčinjskog regiona su po višim cenama otkupljivali tovne svinje, težine od 80 do 120 kilograma, najčešće za 280 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku cena prasadi težine do 15 kilograma iznosila je 570 din/kg, dok je za one od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 550 din/kg. Krmače za klanje mogle su se pazariti za 250 din/ kg.

Jagnjad do 620 din/kg

Jagnjad su bila skuplja na pijaci žive stoke u Kraljevu, najčešće su otkupljivana za 620 din/kg, a ovce po ceni od 300 din/kg. Na pijaci žive stoke u Vranju jaganjci su dostigli cenu od 540 din/kg, a jarad čak 570 din/kg.

Na području Pirotskog regiona jagnjad su se u klanicama otkupljivala za 550 din/kg, a na pijaci žive stoke u Pirotu za 500 din/kg. Cena jagnjadi iznosila je 500 din/kg i na pijaci žive stoke u Požarevcu. Za šilježad su odgajivači mogli dobiti 230 din/kg, dok je dominantna cena ovaca iznosila 220 din/kg.

