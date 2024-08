PALE CENE SVINJSKOG MESA! Pre 3 meseca na pijacama se plaćalo gotovo duplo više - Ovo je detaljan cenovnik

Cena prasadi na stočnim pijacama u Srbiji dvostruko je niža nego u vreme uskršnjih praznika. Tako se ovih nedelja kilogram žive stoke pazari za 350 do 400 dinara, dok je s proleća ona dostizala i 1.000. Tada se prase težine 10-12 kilograma nije moglo kupiti jeftinije od hiljadarke po kilogramu, dok teža, od 20 do 25 kilograma, su cenili između 700 i 800 dinara.

Sadašnja situacija je dovela i do pojeftinjenja mesa u maloprodaji, doduše još uvek jedva primetnog, ali na nekim akcijama može da se pazari i za stotinak dinara manje nego pre dve nedelje.

U srpskim marketima je, prema rečima prodavaca,svinjski but bez kostiju jedno od najprodavanijih mesa i domaćice ga sada kupuju u zavisnosti od prodajnog lanca za iznos od 680 do 850 dinara. Ranije je u nekim mesarama dostizao i 900 dinara. Svinjska plećka bez kostiju je nešto povoljnija i kreće se od 600 do 750, a sličnu cenu ima i vrat sa kostima, dok za najfiniji deo - file treba izdvojiti od 950 do 1.300 dinara. Domaćice koje žele da pazare svinjetinu za pečenje u komadu sada je po kilogramu plaćaju od 750 do 1.200 dinara.

- Ovakav trend pojeftinjenja će se nastaviti najverovatnije do jeseni, a glavni razlog je taj što su Kinezi zabranili izvoz mesa iz Evrope, pa se pojavio višak na tržištu. Da ne bi propalo sada se polako spuštaju cene, a trgovci svoju zaradu od 30 i 50 odsto sada spuštaju na 20. Zbog toga je pala i cena žive stoke i živine. Jedino pravo rešenje da imamo svoje klanice, da naši farmeri više rade. Meso bi bilo zdravije i još jeftinije kada bi farmeri imali svoje prodavnice. Srbija ima ogroman broj udruženja proizvođača goveda i svinja, a realno nam trebaju jedno ili dva, ali je zato sve manje pravih proizvođača. Naša zemlja ima viškove hrane samo treba da se malo bolje organizujemo - kaže prof.dr Vitomir Vidović sa Akademija inženjerskih nauka Srbije.

Cena prasadi na stočnim pijacama u Srbiji zavisi od trenutne ponude i potražnje na tržištu. Iznosi variraju od pijace do pijace, zavise od rase prasadi, kraja u Srbiji, pa se tako razlikuje cena u Vojvodini od one u južnoj ili zapadnoj Srbiji. Nije isto ni da li kupujete u istom gradu, a takođe zavisi i od ponude tokom godine.

Autor: Aleksandra Aras