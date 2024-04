Evo gde se očekuje potop za Prvi maj! Superćelijske oluje mogu paralisati Srbiju - Poznato kakvo će vreme biti na leto

Meteorolog Ivan Ristić istakao je da se danas konačno završava hladni period koji je trajao dve nedelje i sada tako ulazimo konačno u topliji period.

Kako navodi meteorolog Ristić, užitak će nam kvariti vetar koji će posebno biti zastupljen u košavskom području i južnom Banatu.

- Temperature će iz dana u dan biti u porastu. Kraj aprila i početkom maja temperature će biti između 20-25 stepeni Celzijusovih. A u nedelju idemo čak na letnje temperature, i to između 24 i 29 stepeni - kaže Ristić.

Kako navodi, početkom nedelje - ponedeljak, utorak i sreda, u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju, biće zastupljen jugoistočni vetar.

- Tokom vikenda moći ćemo da uživamo u lepom vremenu, biće dosta sunca. Početkom nedelje i na Kopaoniku temperatura će biti približno 15 stepeni. Zlatibor će biti preko 20 stepeni, dakle, biće prijatno za šetnju. Na planinama relativno toplo za ovo doba godine, najtoplije će biti na zapadu Srbije, gde će biti manje vetra. Tamo će biti pravo letnje vreme - kaže meteorolog Ivan Ristić.

- Za Prvi maj ne bi trebalo da bude kiše i ukoliko se desi da je bude, to će biti popodne u pojedinim krajevima. Već početkom maja doći će do obrta vremena. Neće biti nagli pad temperature, ali već od 2. maja počinje nestabilnije vreme - promenljivo i oblačno, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom. To je pravo i tipično prolećno vreme - kaže meteorolog Ristić.

Navodi i da će od četvrtka biti manji problem sa vetrom, ali za Vaskrs najavljuje dosta oblaka i pretežno promenljivo i oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima.

- Do sredine maja biće promenljivo i relativno sveže vreme. Temperature neće biti preterano niske, dakle, biće oko 20 stepeni maksimum. Kao i ovih dana, moraćemo kišobrane da nosimo, jer će biti uslova za kišu i pljuskove - kaže Ristić.

Kako dodaje, trebalo bi da imamo vreme u granicama proseka za maj mesec. Znaćemo da li će biti superćelijskih oluja krajem juna.

- Prema trenutnim prognozama deluje da će u trećoj dekadi juna doći do stabilizacije i porasta temperature. Tako da će leto dosta ličiti na prethodno. Imaćemo toplotne talase, a kada su u pitanju superćelijske oluje, to ćemo znati krajem juna. To zavisi od temperature Jadranskog mora. Ako temperatura mora bude 25 stepeni krajem juna, verovatno će početkom jula već dostići 27 stepeni, što je okidač za superćelijske oluje, koje se kod nas dešavaju u julu - kaže Ristić i dodaje da će meteorolozi ispratiti situaciju.