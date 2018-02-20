ZAVEJALO ZA PET MINUTA: Beograd se ZABELEO, sneg ne prestaje da pada! (FOTO)

Sneg koji je počeo da veje nešto posle 7 sati za manje od deset minuta zabeleo je prestonicu.

Dugo najavljivana zima je konačno stigla. Sneg koji je počeo da pada u Beogradu nešto posle 7 časova, za veoma kratko vreme zabeleo je krovove i puteve.

Sneg se zadržava u centru grada, a na obodima prestonice prava zimska idila:

Meteorolozi su još juče izdali upozorenje da se u toku noći, kao i u utorak i sredu u istocnim krajevima Srbije ocekuje se formiranje sneznog pokrivaca visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i vise.

Prema najavama, više padavina očekuje se na severu i istoku zemlje, kao i u planinskim predelima gde će doći do formiranja, odnosno do daljeg povećanja visine snežnog pokrivača.

U Beogradu se tokom dana očekuje smenjivanje snega i kiše.

Ako izlazite iz kuće, obavezno se obucite toplo, a ako ćete na put, ne krećite bez zimske opreme.