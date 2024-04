OD SUTRA PLJUSKOVI I GRMLJAVINA! Detaljna prognoza za narednih 15 dana - mogući su i problemi u domaćinstvima zbog OBILNIH PADAVINA

Nakon toplih dana, vreme je da se tlo rashladi, pa su tako za ovu nedelju najavljeni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Takođe, obilni pljuskovi mogu naškoditi pojedinim domaćinstvima, pa je jedan od saveta da se očistve odvodi za vodu.

Detaljniju analizu o tome kakvo nas vreme čeka od sutra pa sve do sredine maja izneo je meteorolog Ivan Ristić.

- Trenutno akcenat nije na zahlađenju, već na tome da dolazi kiša, pljuskovi i grmljavina. Dakle, sutra popodne se približava vlažni front, a pljuskovi će prvo krenuti na zapadu i jugozapadu naše zemlje, u planinskim predelima, te će se ta zona približavati i prema nama. Očekuju se pljuskovi i kiše, to je najava promene vremena koje će uslediti skoro do polovine maja, dakle ulazimo u nestabilan period. U četvrtak se očekuju najveći pljuskovi, a pogotovo u zapadnom delu naše zemlja. Inače, petak će proteći uz oblake sa kišom. Za vikend će biti malo sunca, neće biti oblačno, ali će biti kratkih pljuskova, dakle ulazimo u kišovit period, to prirodi treba. Savet je da se očiste odvodi od vode jer može pasti i 20 milimetara kiše za 2-3 sata vremena.

