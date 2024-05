Prošle su 44 godine, od smrti Josipa Broza Tita, koji se na čelu Jugoslavije nalazio punih 35 godina. Umro je 4. maja 1980. godine, u Ljubljani, nekolko dana pre nego što bi napunio 88 godina.

Joška Broz, Titov unuk prisetio se u Novom jutru kod Jovane Jeremić tog dana.

- Bio sam u Beogradu i u tri i deset su me nazvale kolege iz Saveznog SUP-a i rekli da je ministar reekoa odmah da dođeš, izjavili su mi saučešće. Ja sam samo zamolio da se ništa ne objavljuje dok ja ne budem stigao u Ljubljanu - priseća se Broz.

Kako je rekao sve službe su odmah znale za to a vest za širuz javnost je objavljena teko oko šest sati.

Kada je došao u Ljubljani saznao je da ga je profesor Lalović mu je rekao da je morao da ga isključi sa aprata ali da je birao kad on nije bio tu, kaže Broz.

- Posle sam ispratio telo do Beograda do Kuće cveća . Mogu da kažem kako je kovčeg brzo spušten da bi u dva sata noćiu došla dizalica i digla krov na kuću cveća i stavila stenu od devet tona. Zašto to nisu snimili ne znam. Priče da on nije tu, da ovo, da ono ne znam zašto se to danas toliko potencira nije to taj Tito, to je drugi Tito i te priče. Meni je najbitnije da sam ponosan na njegai na sve ono što je napravio. Prošao je ceo rat sa svojim borcima, posle rata je izgradio ovu zemlju, uspeo je da napravi i Ujedinjene nacije i Nesvrstan, menmi je čast što sam sada mogao u ovoj situaciji da pošaljem molbu svim nesvrstanim zemljama da ne prihvate ovu rezoluciju o genocidu u Srebrenici - rekao je Broz.

Joška je naveo da je Tito imao šećer i da je došlo do zakrčenje krvnih sudova . Kaže da je greška napravljena što mu noga odmah nije odsečena ali to je zbog toga što je Tito reako ja sam došao na ovaj svet sa dve noge i sa dve noge ću i da ću i da odem.

- Nisu smeli da odmah seku nogu, da su je odmah odsekli on bi živeo još pet godina, drugo i ta apmputacija noge je bila suviše kasno urađena, morali su da je odseku, da su je više odsekli bilo bi u redu ali gangrena zhvatila taj deo kod kolena, a oni su isekli ispod kolena kako bi mogli da naprave protezu - navodi Broz.

Joška je rekao da je Tito želo da bude sahranjen na mestu gde sada Kuća cveća, i kada je počelo da se gradi tu objekat koji je trebao da bude muzej Tito je rekao da tu želi da bude sahranjen.

Na sahranu druga Tita sjatili su se svi veliki državni svetski predstavnici, i niko nije postavljao pitanje ko će pored koga da sedi iako medju njima subili o oni koj nisu bili udobrim odnosima, dodao je Broz.

- Mislim da je to u redu da je sahranjen tamo gde je on hteo - kaže Broz.

On navodi da su strane službe pokušale da unesu nemir u društvo nakon njegove smrti iznoseći neistine o njemu i dodaje da se o Titu sve znalo i da im to nije moglo proći.

- Džabe im priče, neko je morao da bude kriv za nešto što ne možete da sipunite svom narodu - kaže Broz.

Jovanka Čolak, rođaka Jovanke Broz kaže da je njena tetka u to vreme bila izolovana, u to vreme kada je Tito otišao u Ljubljanu Jovanka je bila u izolaciji ali je imala kontakt sa lekarom koji je obaveštavao o stanju Tita , čuli su se svaki dana - kaže Čolak.

Ona je navela da je to vreme bilo teško za sve nas i za naš narod jer četvrtog kada je objavljeno da je Tito umro stalo je sve.

- U to vreme mi smo bili jedna ogromna, velika zemlja poštovana u svetu, zemlja koja se sastojala od šest republika. Narod iz svih republika je dolazio na sahranu - priseća se Čolak.

Ona je navela da je želja njene tekte Jovanke Broz bila da bude sahranjena pored Josipa Broza Tita, mislim da mi kao društvo smo trebali da im to omugućimo da jedan takav par džavnika koji nas je predstavljao u svetu da ipak njihove zadnje želj budu ispunjene.

Milan Gašević Gaša, Jovankin telohranitelj koji je radio u službi bezbednosti kaže da je Titova sahrana bila veliki izazov za njih i da su imali jake operativce.

- Sve jefunkcionisalo u sekundi i niko nije našao ni jednu primedbu, ja sam bio mlad policajac i sačekivao sam delegacije među njima je bio i Mirteran i delagacija Severne koreje, nije bilo ni jedne greške.

Sahrani Josipa Broza Tita, u Beogradu, prisustvovalo je više od 200 visokih ličnosti iz celog sveta, što je nesumnjivo pokazatelj njegove istorijske uloge, odnosno međunarodnog ugleda koji je uživao.

Zemlja koju je vodio, kao neprikosnoveni autoritet, Jugoslavija, raspala se desetak godina posle njegove smrti, čemu je nesumnjivo doprineo i ishod takozvanog hladnog rata, a ne samo unutrašnji problemi.