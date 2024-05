Da li u Evropi bukti rat obaveštajnih struktura? Obradović: Nad Srbijom je izvršena ekonomska sabotaža širenjem dezinformacija u vezi rudnika Litijuma

Na marginama vojnog sukoba u Ukrajini odvija se i drugi specijalni rat obaveštajnih struktura.

Špijunska agentura Moskve odavno raspoređena širom Evrope, nedavno je u Francuskoj otkrivena baza GRU jedinice 29155.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu rekao je u Novom jutru Tv da je vođa te jedinice Andrej Averjanov i da je to jedinica koja spaja operativce i ilegalce, agente.

- Njegova slava kreće od 2014. godine kada kreću da sabotiraju fabrike municije širom Evrope koje pomažu Ukrajinsku vojsku. On se dovodi u vezu sa parom ilegalaca iz Češke od kojih je saa prema pisanju mdija supruga jednog odlikovana od strane Putina zbog dizanja u vazduh skladišta municije u Češkoj i Bugarskoj - navodi Obradović.

On je rekao da njihova mreža ide čak do Grčkog primorja i da je ideja te jedinice da iskoristi generaqcijske ilegalce, ljud koji pod lažnim identitetom i lažnim biografijama su infiltrirani u zapadna društva.

- Ti ljudi su probuđeni od kada je počela kriza 2014. godine i imaju aktvinu ulogu u tom tajnom saboterskom ratu, njihovi prioriteti su sabotaže, diverzije i dezinformacije - kaže Obradović.

Obradović je rekao da su nama izršili ekonomsku sabotažu sa rudnikom litijuma jer su lagali o tom projektu.

- To nije mit, mi jedini kasnimo u Evropi, širenje dezinformacija može naneti štetu kao da je raketa pala, zato Viola fon Kramon ima svoj rudnik litijuma u Nemačkoj a mi nemamo - kaže Obradović.

Ljuban Karan, bivši oficir KOS-a reako je u u Novom jutru na Pink Tv da se obaveštajne službe već odavfno služe prljavim metodama.

- One su odavno prevazišle ono obaveštavanje, nego rade i te subverzivne stvari, oni se uvek trude da je to ekstra teško dokazivo to što rade - kaže Karan.