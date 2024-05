EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE OD VEČERAS: Kiša, grmljavina, vetrovi, OVI DELOVI SRBIJE neka se SPREME!

U toku večeri u južnoj i jugoistočnoj Srbiji biće promenlјivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom i plјuskovima sa grmlјavinom.

Kasnije, tokom noći u većem delu zemlјe razvedravanje, osim na istoku, gde će se zadržati pretežno oblačno, navode iz RHMZ-a.

U prvom delu naredne sedmice očekuje nas češća kiša na zapadu, jugu i jugoistoku zemlje. U košavskom području od srede vetrovito. Nakon ponedelјka (13.5.) koji će u većem delu Srbije biti suv i uz dosta sunčanih perioda, u utorak i sredu (14 - 15.5.) na zapadu, jugu i jugoistoku zemlјe padaće kiša, a u oblasti lokalnih plјuskova sa grmlјavinom očekuje se količina i od 10 do 20 mm padavina, lokalno i više.

Od srede (15.5.) u Vojvodini, Podunavlјu i Pomoravlјu pojačavanje jugoistočnog vetra (košave), koja će duvati sve do nedelјe, a najjači udari vetra očekuju se u četvrtak i petak (16. i 17.05.) kada će na jugu Banata prelaziti 24 metra u sekundi, a na području Beograda povremeno dostizati od 15 do 17 metara u sekundi(odnosno od 55 do 60 kilometara na sat).