Vučević i Vesić obišli radove na dva nova mosta u Novom Sadu

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da Novi Sad sa dva nova mosta, koji se grade, više neće biti isti grad i da će dobiti novu i bolju dimenziju.

“O ovome su sanjale generacije ljudi u Novom Sadu, a mi smo, nadam se, u stanju i u prilici da budemo odgovorni da ih dosanjamo", rekao je on prilikom obilaska radova na novim novosadskim mostovima zajedno sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem.

Vučević je dodao da će peti novosadski most koji se gradi u okviru Fruškogorskog koridora, između Petrovaradina, odnosno naselja Sadovi i Kaća rešiti problem ulaska teretnih vozila u grad i time rasteriti saobraćaj.

“Kad se završi most i Fruškogorski koridor teretna vozila neće morati da prolaze kroz Novi Sad", rekao je Vučević.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je da nema lepšeg događaja, od izgradnje novih objekata, a Vlada u Srbije u Novom Sadu sada gradi dva mosta i počinje treći.

Vesić je naglasio da će do oktobra 2026. godine biti završen Fruškogorski koridor, u okviru kojeg se i gradi most preko Dunava, Kać - Petrovaradin, što znači da ć za malo više od dve godine i taj most biti potpuno u funkciji.

Takođe, naveo je i da će most u nastavku Bulevara Evrope, koji će imati vezu sa Fruškogorskim koridorom, biti pušten u saobraćaj do kraja 2026. godine.

"Koliki je značaj izgradnje ovih mostova, govore i podaci. Kada budu završeni, saobraćaj na Mostu slobode biće smanjen za 40 odsto, a preko mosta na Petrovaradinskoj dugi za 50 odsto. Novosađani će godišnje štedeti oko 750.000 evra samo za gorivo, jer će ga manje trošiti, zbog kraćih veza između delova grada preko novih mostova. Da ne govorimo o tome koliko će se smanjiti zagađenje u gradu", rekao je ministar Vesić.

Podsetio je i da se ispod Fruške gore gradi najduži tunel u Srbiji, dug 3,5 kilometara, koji će trajanje vožnje sa 20 minuta, koliko sada automobilima treba da prođu kroz zaštićenu prirodnu zonu, smanjiti na pet minuta.

"To je najekološkiji projekat koji trenutno imamo u Srbiji. A, sve ovo jasno govori koliko su novi mostovi važni za ljude koji žive u Novom Sadu", podvukao je Vesić.

Dodao je da je most Kać - Petrovaradin posebno važan i zbog toga što će biti ne samo veza Fruškogorskog koridora sa auto-putem Beograd - Novi Sad, već i veza do nove brze saobraćajnice Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, čija je izgradnja počela.

"Novi Sad u poslednjih nekoliko godina, od grada na jednom auto-putu postaje grad koji će se nalaziti na dva auto-puta i jednoj brzoj saobraćajnici, kao i na brzoj pruzi koja će voditi prema Budimpešti, ali i prema Solunu i Atini. To je velika promena i tek će se videti šta će to značiti za razvoj i privredu ovog grada", rekao je Vesić.

Najavio je i nastavak realizacije projekata saobraćajne infrastrukture, i to ne samo u Novom Sadu.

"Nastavićemo da radimo, čeka nas puno projekata ne samo u Novom Sadu, gde ćemo raditi i još jedan pešačko biciklistički most. Sledi i obnova regionalnih pruga i sve to je samo deo velike vizije predsednika Aleksandra Vučića da se Srbija regionalno poveže, privuče investicije, da građani imaju više mogućnosti i bolji životni standard", rekao je ministar Vesić.



Obilasku mostova prisustvovali su i predsednica Vlade Vojvodine Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i ambasador Kine u Srbiji Li Ming.

Kako je danas rečeno, sa prilaznim vijaduktom, četvrti novosadski most biće dug oko 2,5 kilometra, dok će glavna konstrukcija iznad reke biti duga 880 metara.

Ovaj most će imati dve kolovozne, sa po dve saobraćajne trake, biće širok skoro 30 metara, a imaće i obostrane pešačke i biciklističke staze.

Konstrukciju nad vodom držaće tri jednostruka pilona od po 30 metara visine, sa 11 kosih zatega u parovima.

Rečeno je i da je peti novosadski most ili kako ga zovu Fruškogorski most, deo planiranog Fruškogorskog koridora i imaće ukupnu dužinu od 1.765 metara, uključujući prilazne konstrukcije, sa širinom od 25 do 28 metara.

Glavni deo ovog mosta preko Dunava prostiraće se na dužini od 505,75 metara.