PACIJENATA JE SVE VIŠE, stomačni virus hara Srbijom! Upozorenje doktora: Može doći do kolapsa u organizmu, neophodno je držati se ovih pravila

Osećaj netrpeljivosti u stomaku praćeno povraćanjem, mučninom, malaksalošću, a mogućom i temperaturom tegobe su na koje se veliki broj ljudi žali.

Doktorka Biserka Obradović istakla je da je ovo sasvim normalan period za stvaranje ovakve virusne infekcije, i tom prilikom ukazala na mere koje je potrebno preduzeti kako bi se što pre oporavili oni koje zahvati gastroenteritis odnosno stomačni virus.

- Sada je normalno vreme za virusne infekcije, a jedna od njih je i stomačni virus, on dolazi iz grupe adenovrsta. Prelazak vremena koji je izrazito nagli predstavlja povoljno stanje za viruse, pa tako i za gastroenteritis. Ovaj virus ima tri faze, u prvoj se može osetiti glavobolja, temperatura do 38, i gubljenje apetita, posledica ovih simptoma može dovesti i do nesanice. U drugoj fazi koja je odmah nakon prve dolazi do bolova u crevu, takođe osetan je i želudac, gađanje i takođe gubitak apetita, grčevi u stomaku. Treća faza predstavlja najtežu jer može doći do temperatuje ponovo, drhtavice, bolova u mišićima, vrtoglavice, ali i gubitna orijentacije", rekla je doktorka.

Usled virusa može doći do kolapsa u organizmu, zato je neophodno pridržavanje dijetane i zdrave ishrane, a doktorka za Telegraf.rs napominje da ne treba piti velike količine tečnosti već dosta male u razmaku od po 15 minuta. Antibiotici i lekovi u ovoj fazi nemaju efekta.

-Da ne bi došlo do potpunog kolapsa u organizmo potrebno je da se pridržavate dijetalne ishrane i smanjenog unosa tečnosti. Potrebno je uzimati jednu kašičicu tečnosti na 15 minuta, nikako ne treba uzimati veću količinu jer može doći do povećanog izbacivanja. Ovde lekovi protiv mučnine se ne smeju odmah piti, potrebno je da se prilikom povraćanja sve izbaci, a zatim ide unos lekova, jer će samo tako oni imati dejstvo. Antibiotici ovde ne mogu pomoći, stoga se ne trebaju uzimati, ne treba štetiti svom organizmu, istakla je Biserka Obradović.

Trajanje virusne infekcije zavisi od toga koliko budete savesni i koliko poštujete pravila i savete, ukoliko traje više od 7 dana potrebno je obratiti se lekaru. Nadoknada elektrolita može dosta značiti u fazi oporavka, jer su nam oni neophodni za normalno funkcionisanje.

- Ovaj period može da traje ukoliko se pridržavamo pravila u periodu od 2 do 3 dana, a ukoliko izbegavamo dijetalnu ishranu i do 7 dana. Zato je potrebno kao što sam napomenula uzimati malu količinu tečnosti na 15 minuta, potom supu iz kesice, nikako domaća jer je ona previše masna, biljne čajeve, dvopek, keks. Pored vitamina i minerala, tokom stomačnog virusa izbaci se dosta elektrolita te se mogu kupiti kesice istih i popiti, na taj način ćemo pomoći organizmu da se što pre oporavi, završava razgovor doktorka.

Doktorka je još napomenula da strogo treba izbegavati sveže voće i povrće, a ljudi se često opredele za to jer misle da će se što pre oporaviti, ali to je zabluda. Barena hrana je ovde ključna stoga se može napraviti bareni krompir, šargarepa i jabuka. Treba napomenuti i izbegavnje mlečnih proizvoda, koji vam mogu samo produžiti bolovanje.

Da bi sprečili virusnu infekciju potrebno je da pored unosa zdrave hrane koja je bogata vitaminima, održavamo higijenu ruku na visokom nivou, kako bi sve potencijalne bakterije i viruse sprečili da uđu u naš organizam i tamo naprave kolaps

Autor: