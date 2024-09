Temperatura, bol u grlu i mišićima: Virusi haraju Srbijom, doktorka posebno upozorila na OVO

Vrele letnje temperature bile su aktuelne u Srbiji do kraja prve nedelje septembra, a zbog naglog zahlađenja, kiše i variranja toplo-hladno povećao se broj prehlađenih ljudi koji traže pomoć lekara. Veliki broj ljudi koji imaju visoku temperaturu, bolove u grlu, mišićima i stomačne tegobe traži pomoć u domovima zdravlja.

Lekari upozoravaju da ljudi dolaze u poodmaklim fazama, a kako kaže doktora Biserka Obradović trenutno su aktuelne respiratorne i stomačne tegobe, koje izazivaju rota i noro virusi koji izazivaju stomačne tegobe, kao i adenovirusi koji izazivaju prehlade.

Koji je redosled lečenja

Večita dilema svih koji su prehlađeni jeste kako da najbolje odreaguju na prehladu i ozdrave na vreme, a upravo tu naprave greške pa umesto nekoliko dana potpuno "zaribaju".

- Osoba kada primeti prehladu u zavisnosti od jačine simptoma prvo neka sama pokuša da skine temperaturu. Međutim, ako to nije samo temperatura, već i jak bol u mišićima i zglobovima, neka se odmah jave lekaru kako bi se proverilo da li je uzrok prehlade virus ili bakterija - kaže doktorka Obradović, i dodaje da pacijenti nikako ne bi trebalo da se sami leče antibioticima na svoju ruku.

Prema tome redosled lečenja je sledeći:

- na prve simptome prehlade i temperature pokušati spustiti temperaturu i piti tople napitke

- ako simptomi prehlade ne prolaze i postaju jači, obratite se lekaru

Preležati prehladu na "nogama" - ne!

Mnogi često misle da mogu da prehladu iznesu na nogama, a nisu ni svesni da sebi prave medveđu uslugu jer dodatno opterećuju organizam.

Doktorka Obradović upozorava da iako se ljudima može činiti da im je organizam snažan i sposoban da se "na nogama" izbori sa prehladom za neke može biti veoma opasno.

- Sve je to individualno i zavisi od otpornosti organizma, i koliko je snažan imunitet. Oni koji već imaju neku pridruženu hroničnu bolest, vaskularna ili bubrežna oboljenja normalno ne bi smemo da ima bilo kakvu temperaturu ili prehladu na nogama jer to može da pogorša stanje hronične bolesti - objašnjava ona.

bol u grlu, peckanje u grlu, grlo, osetljivo grlo, prehlada, gripfoto: ShutterstockNadovezujući se na to istakla je i zašto je važno da se prehlada odleži.

- Kada odležimo prehladu pomažemo našem organizmu jer mu ne oduzimamo energiju koju bi potrošili na rad. Zahvaljujući tome bori se lakše i bolje protiv bolesti. Dešava se da me pacijenti pitaju mogu li da idu u teretanu i na posao, što nikako nije preporučljivo. Takva fizička aktivnost oduzima organizmu energiju da se bori protiv bolesti. Uz to nikako ne bi trebalo piti energetske napitke, kafe i pušiti kada smo prehlađeni jer organizam troši energiju da te toksine izbaci iz organizma, a već je oslabljen prehladom - upozorava ona.

Da li antibiotik na svoju ruku, i koja je prevencija

Spas od prehlade ako se organizam sam ne izbori uz čajeve, domaće supice i druge tople napitke jeste antibiotik. Međutim, ako se ne koriste pravilno, odnosno ako ih ne prepiše lekar to može dodatno da oslabi organizam.

- Dobro je da je danas sve manje ljudi koji uzimaju antibiotike na svoju ruku. Svest o tome koliko je loše uzimati antibiotike kada za to nema osnova se sve više razvila kod naših ljudi. Dešavalo mi se da pacijent to prizna i izvini se. Pravdaju se da su to uradili zbog obaveza, posla... - govori doktorka.

Kako kaže, sada u ovom prelaznom periodu kada temperature variraju važno je da se ljudi oblače u skladu sa vremenom napolju.

- Dakle, da bismo sada izbegli prehlade trebalo bi da jedemo sveže voće i povrće, da imamo normalnu fizičku aktivnost i redovan san. Takođe je važno i da se oblačimo u skladu da spoljnom temperaturom. Jutra su hladna, pa se tada ubundamo, a preko dana je toplo, i tada ne bi trebalo da nas mezi da skinemo višak odeće i nosimo ga. U suprotnom može doći do toplotnog udara jer se organizam bori da snizi temperaturu tela. Tada se sužavaju krvni sudovi, i može da dođe do kolapsa.

Autor: Marija Radić