Visoka temperatura, bolovi, a posle toga može da dođe i nešto još gore: Virusi haraju Srbijom, lekari objasnili o čemu se radi

Čekaonice u domovima zdravlja poslednjih dana su prepune pacijenata koji dolaze sa visokom temperaturom i preko 39, bolom u grlu, kostima, mišićima, a neki od njih imaju i stomačne tegobe. Lekari upozoravaju da je grip uzeo maha, da obara čitave porodice i da visoke temperature traju i po sedam dana!

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" od 20. januara do 26. januara, u Srbiji se beleže 13.429 slučajeva oboljenja sličnih gripu i to najviše u uzrasnim grupama od četiri godine i od pet do 14 godina. Takođe, u Srbiji je registrovano i 13.195 slučajeva obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Lekari ističu da je taj broj znatno veći jer mnoge osobe sa ovim simptomima ne odlaze lekaru.

Pedijatar dr Saša Milićević kaže za Kurir da su trenutno u opticaju rinovirusi koji napadaju gornje disajne puteve, RSV virus prisutan među decom i odraslima, kovid koji je manje intenzivan, varičele, brnu virus iliti bolest ruku, nogu i usta, a među populacijom je prisutan i stomačni, rota i adenovirus.

- Virus gripa napada i decu i odrasle, uzeo je maha poprilično i dovodi do otežanog disanja, kašlja, bola u rukama i nogama, a u drugoj fazi može da izazove bronhitis ili zapaljenje pluća. Kod gripa se mogu javiti i tečne stolice jer je to virus koji napada disajne organe, limfne čvorove, ali postoji i u organima za varenje te se desi da osoba dobije i stomačne tegobe i da pomisli da je stomačni virus, a u stvari može biti povezan s gripom - objašnjava dr Milićević i naglašava da grip može biti opasan za malu decu, osobe koje imaju problema sa srčanim, bubrežnim ili malignim oboljenjima.

Dr Biserka Obradović kaže za Kurir da pacijenti dolaze malaksali sa visokom temperaturom i do 40 stepeni i bolom u mišićima i kostima.

- To nije neuobičajno s obzirom na to da dominiraju respiratorne infekcije. Pacijenti imaju i jaku glavobolju, bol u očnim jabučicama, vratu, kičmi.

Narodne metode

U narodu su poznati lekovi protiv visoke temperature poput stavljanja kolutova krompira na čelo ili u čarape, kukuruzno brašno ili belanac na tabane, pa čak i tkanine natopljenje alkoholnim sirćetom, mazanje tela rakijom, dok poneko stavlja hartije ili maramice natopljene svinjskom mašću na grudi.

Dr Biserka Obradović kaže da roditelji ponekad mogu da koriste domaća sredstva, ali ne sva.

- Ukoliko se desi da visoku temperaturu ne možemo da sustimo lekovima možemo praktikovati tuširanje mlakom vodom. Ukoliko je dete u pitanju u kadi postepeno pored tople možemo dodavati hladnu vodu. Bitno je da alkohol nikako ne smemo stavljati na čelo i obraze. Obraze rashlađivati samo vodom, a razblaženu komovu rakiju na tkanini možemo staviti nekada, ali samo na stopala. Lekovi su svakako najefikasniji.

Brufen ili paracetamol?

Dr Milićević kaže da se za spuštanje temperature najčešće koriste lekovi iz grupe paracetamola ili ibuprofena.

Simptomi gripa

temperatura preko 39

bol u grlu

curenje iz nosa

bol u kostima i mišićima

kašalj

- Razlika između ove dve vrste lekova je minimalna s tim što je reakcija na njih individualna. Važno je naglasiti da se ova dva leka mogu uzimati u kombinaciji samo je bitno da se unosi tačno na vreme. Pojedini roditelji izbegavaju da daju brufen deci, a inače im ne treba davati aspirin. Pored ovih lekova za spuštanje temperature važno je da osoba unosi dosta tečnosti i da miruje, ali da se ne utopljava previše da ne bi došlo do frasa. Kod gripa se ne koristi antibiotik, a važno je javiti se lekaru kada se javi temperatura koja može da traje do sedam dana i da oslabi imunitet da se osoba nakon toga brzo razboli.

Kod gripa lekari naglašavaju da je izolacija obavezna.

Kako se leči stomačni virus Ukoliko osoba ima stomačni virus važno je da bude na dijeti, savetuje dr Milićević. - Dete ili odrasla osoba tada ne treba da uzima jaku hranu, već pirinač, kuvani krompir, bananu i moraju da spreče dehidrataciju. Pored vode i čaja bitno je uzimati i tečnost bogatu elektrolitima, a odrasli mogu da uzmu i probiotik. Stomačni virus traje najduže pet dana, ali se lako prenosi.

Simptomi stomačnog virusa

mučnina

povraćanje

dijareja

- Deca ne smeju da idu u vrtić ili školu, a odrasli moraju boraviti kod kuće. Visoka temperatura jedan je od glavnih simptoma koja se javlja naglo i osoba za par sati može već da bude u krevetu, jer je to bolest čitavog tela. Kod prehlade se simptomi javljaju postepeno i u tome i jeste razlika. Kada se jedna osoba razboli u porodici obično i ostali članovi dobiju simptome samo što to zavisi od imuniteta. Virsu gripa se brzo širi i više nema pravila do kada njegova sezona traje jer može trajati sve do proleća - kaže dr Milićević.

