VESIĆ: SAOBRAĆAJ NA JEDNOM KOLOSEKU U TUNELU USPOSTAVLjEN NOĆAS U 01.17 SATI

Ministar građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je železnički saobraćaj u tunelu od Pančevačkog mosta do Vukovog spomenika uspostavljen noćas u 01.17 sati na levom koloseku s obzirom da se železnički incident dogodio na desnom koloseku kao i da se uspostavljanje železničkog saobraćaja na oba koloseka očekuje u ponedeljak ujutru.

“Vanredni događaj se desio na desnom koloseku u tunelu. Na levom koloseku između Pančevačkog mosta i stanice Beograd centar železnički saobraćaj je uspostavljen u 01.17 sati”, rekao je Vesić.

On je rekao da je Komisija za vanredne događaje sinoć izašla na teren a istragu vodi i tužilaštvo.

“U teretnom vozu je bilo ukupno 28 kola, od kojih je 27kola otpremljeno i stigli su oko 3 sata ujutru u Pančevo. Pomoćni voz je noćas podigao isklizla poslednja teretna kola koja su ošćećena i izvučena su iz tunela”, rekao je Vesić i dodao da je situacija sa kompozocijom VG voza komplikovanija i da će se njeno izvlačenje iz tunela dogoditi danas.

“Ekipe Srbijavoza noćas su pokušale da raskače kvačilo između slupanog dela i ostatka voza, ali nisu uspeli. Očekuje se da će ta kompozicija biti izvučena prema Vukovom spomeniku danas pošto se lokomotiva koja je uništena iseče”, rekao je ministar Vesić i dodao da se “potpuno uspostavljanje dvokolosečnog saobraćaja očekuje u ponedeljak ujutru”.

Vesić je rekao da se nemogućnost korišćenja jednog koloseka neće odraziti na broj polazaka BG voza jer vikendom inače saobraća manji broj vozova tačnine 83 naspram 119 koliko ih je radnim danom.

Ministar je podsetio da je ovo treći tunelski incident BG voza i da su se prethodna dva, u tunelu Bežanija, dogodila 5. novembra 1992. godine kada je bilo poginulih i 2. maja 2013. godine kada su povređena 22 putnika.

“Sačekaćemo izveštaj železničke komisije za vanredne situacije ali već sada mogu sa vam kažem da prve informacije kažu da je signal na kome je mašinovođa trebao da stane bio ispravan i da je do nesreće došlo najverovatnije zbog ljudske greške”, rekao je ministar.

Ministar Vesić je rekao da je tunel u kome se desila nesreća pušten u saobraćaj 1982. godine a da je građen od 1976. do 1981. godine.

“Kada sam obavljao javnu funkciju u Beogradu insistirao sam na obnovi beogradskog železničkog čvora. Nije bilo sluha pa sam zato čim sam izbran za ministra nadležnog za saobraćaj pokrenuo taj proces. U toku je projektovanje rekonstrukcije ovog železničkog tunela koje će biti završeno do juna 2025. godine za koje je Ministarstvo izdvojilo sa Svetskom bankom 2.632.741 evra a do kraja 2025. godine počinjemo sa rekonstrukcijom donjeg stroja tunela u vrednosti od 15.086.222 evra i pruge Pančevački most - Pančevo Glavna u vrednosti od 10.653.233 evra. Dodatno će biti izdvojen novac za signalizaciju, telekomunikacije i kontaktnu mreža. Tako ćemo posledice ljudskih grešaka svesti na minimum”, rekao je Vesić i dodao da narednog meseca počinje izradnja nove gradske pruge od stanice Zemun Polje do Surčina dužine 18 km kao i da je več počela izgradnja Operativnog centra za upravljanje železničkim saobraćajem u Makišu.”