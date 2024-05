Vesić: Inženjeri i naučnici daju značajan doprinos razvoju Srbije u budućnosti

Svečanom akademijom danas je obeleženo 64 godine postojanja i 50 godina imena Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, a tom prilikom ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je da je ovo doba u kome profesija inženjera nikada nije bila cenjenija, kao i da će u budućnosti za inženjere i mlade naučnike biti mnogo više posla kako bi naša zemlja postala bolje mesto za život svih građana.

Vesić je naveo da Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu ima oko 17.500 studenata i da su oni, kao i profesorke i profesori tog fakulteta uključeni u velike projekte Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

“Sa njima radimo na razvoju brzih pruga i modernizaciji postojećih autoputeva, a u budućnosti, zahvaljujuci programu 'Skok u budućnost - Srbija 2027' predsednika Aleksandra Vučića oni će imati još više posla kako bi naša zemlja postala bolje mesto za život svih ljudi", rekao je Vesić.

Naveo je da će postojeći autoputevi biti pretvoreni u pametne i da će se na njima proizvoditi struja preko solarnih panela, da će se modernizovati železnica...

"Radićemo zajedno na tome da Srbija postane bolje mesto za život svih i to nećemo uspeti bez učešća naše naučne zajednice jer naši inženjeri, oni koji se obrazuju na ovom fakultetu daju i davaće u budućnosti značajan doprinos u razvoju Srbije u budućnosti, a kako drugačije u zemlji koja je dala Teslu i Pupina", rekao je Vesić.

Vesić je u ime premijera Miloša Vučevića, Vlade Srbije i u svoje lično ime čestitao Fakultetu tehničkih nauka proslavu jubileja, navodeći da se doba u kome živimo karakteriše kao doba konstantnog i dinamičnog razvoja novih tehnologija.

“Ovo je doba kada tehnologije iz korena menjaju principe svakodnevnog funkcionisanja i pojedinca i čitavog društva. Pokretačku snagu doba u kome živimo upravo čine fakulteti tehničkih nauka koji predstvljaju ključnu snagu ekonomskog i društvenog razvoja", rekao je Vesić.

Kako je dodao, ovo je doba u kome profesija inženjera nikada nije bila cenjenija i potrebnija i istakao da inženjeri nesebično stavljaju na raspolaganje svoje znanje i veštinu zajednici u službi kontinuiranog razvoja.

“Naša zemlja koja je dala Teslu i Pupina ima bogatu tradiciju tehničkih nauka. Danas naši inženjeri na globalnom tržištu radne snage važe za visokokvalitetne, stručne i inovativne. To, između ostalog, potvrđuje kvalitet rada naših institucija i fakulteta. Međutim, ono što me posebno raduje je što zajedno sa fakultetima i onima koji se bave tehničkim naukama zajedno gledamo u budućnost", rekao je Vesić.

Naveo je da je potpuno sigurno da će u budućnosti biti mnogo više posla za naše inženjere i mlade naučnike.

Vesić je rekao da Srbija ulazi u novi investicioni ciklus koji je predstavio predsednik Aleksandar Vučić pod nazivom "Skok u budućnost - Srbija 2027".

" To je ciklus koji podrazumeva velike investicije u razvoj i modernizaciju naše drumske i železničke infrastrukture, vodnog i vazdušnog saobraćaja, komunalne infrastrukture i ono na šta smo posebno ponosni to je da će 2027. godine Srbija biti domaćin svetske izložbe EXPO 2027 i te godine ćemo biti centar poslovnog sveta", rekao je Vesić.

Naveo je da Srbija, kao mala zemlja, može da bude konkurentna sa drugima samo ako donosimo hrabre odluke i ako smo spremni da hrabro koračamo u budućnost.

Kada je u pitanju Novi Sad, naveo je da taj grad, nažalost, pre 25 godina nije imao nijedan most dok danas ima tri mosta, a osim toga dva se grade i počinje izgradnja još jednog.

Vesić je rekao da se na primeru Novog Sada može videti kako se zemlja razvija i dodao da je pre svega desetak godina Novi Sad bio grad na jednom autoputu, a da će za nekoliko godina biti grad na dva autoputa i jednoj brzoj saobraćajnici.

"Do oktobra 2026. godine završićemo Fruškogorski koridor sa novim Petrovaradinskim mostom dok će most u nastavku Bulevara Evrope biti završen do kraja 2026. godine, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da će već do kraja ove godine biti puštena u saobraćaj brza pruga od Novog Sada do Subotice i dodao da sve to govori o tome kako tehnologije i razvoj zemlje mogu da budu u funkciji boljeg života i komfora građana.

Vesić je istakao saradnju resornog ministarstva sa fakultetima i studentima, podsetivši na stručnu praksu koju studenti imaju u ministartvu i nadležnim preduzećima.

"Veoma sam zadovoljan i srećan što je već više od stotinu studenata tu stručnu praksu prošlo. Ono na čemu ću ubuduće insisitrati, to je da se omogući da studenti koji prođu tu praksu mogu da se zaposle kako u ministarstvu tako i u našim preduzećima mimo kvota na osnovu kojih se dozvoljava zapošljavanje u upravi jer nama su neophodni mladi ljudi i sveža energija ako hoćemo da uprava bude efikasnija", rekao je Vesić.

Takođe, podsetio je da je ministarstvo koje vodi omogućilo studentkinjama i studentima da odlaze na stručnu praksu u Kinu.

"Sada ćemo to proširiti na SAD i Francusku gde će upravo kompanije koje rade u Srbiji na velikim infrastrukturnim projektima omogućiti da naši studenti stiču iskustva na tim velikim projektima koji se rade u drugim zemljama", rekao je Vesić.

Kada su u pitanju studenti iz Novog Sada, Vesić je rekao da će oni imati još jedan dodatak u toj stručnoj praksi u odnosu na studente iz Beograda jer će za njih vožnja brzim vozom "Soko" biti besplatna i imaće besplatne tršokove boravka u Beogradu ako budu morali da deo stručne prakse obavljaju u Beogradu.

Vršilac dužnosti dekana Fakulteta Tehničkih nauka u Novom Sadu Boris Dumnić rekao je da mu je veliko zadovoljstvo da se proslavlja značajan jubilej - 64. rodjedan Fakulteta tehničkih nauka, ali i pola veka imena tog fakulteta.

Dumnić je govorio o osnivanju i razvoju Fakulteta tehničkih nauka koji danas, kako je sa ponosom istakao, studira skoro 17.500 studenata.

"Želimo da odlučno nastavimo da težimo izvrsnosti u svakom segmentu našeg rada", rekao je Dumnić i dodao da će nastaviti da neguju saradnju unutar, kao i izvan Fakulteta tehničkih nauka sa svim institucijama i ustanovama sa kojima sarađuju.



Prisutnima su se obratili i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Branko Markoski, predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas, rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić i episkop mohački g. Damaskin, vikar episkopa bačkog.



Na skupu su dodeljene povelje, medju kojima i Povelja za uspešnu saradnju i izuzetan doprinos razvoju Fakulteta tehničkih nauka Vladi Republike Srbije, koju je u ime vlade primio ministar Vesić.

Takođe, prikazan je kratak film o Fakultetu tehničkih nauka i održan prigodan muzički program.

Skupu su, između ostalih, prisustvovali ministar informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić, ministarka privrede Adrijana Mesarović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Mihajlo Mišić, pomoćnik ministra za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost Dušan Radonjić...

