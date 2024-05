ZAŠTO TURSKI MUŠKARCI VOLE PLAVUŠE: Turčin u Srbiji objasnio večito pitanje! Ovo niste očekivali

U narodu oduvek postoji uvreženo mišljenje da Turci obožavaju plavuše, a da je razlog tome što je ta boja kose jako retka u Turskoj.

Međutim, Turčin koji živi u Srbiji objasnio je na Tik Toku da je to zabluda i da i u Turskoj ima puno plavuša.

- Mnogi misle da je to zato što u Turskoj nema plavuša, ali ne, verujte mi, i u Turskoj ima puno plavuša. Treba da postavaimo pravo pitanje, a to je - zašto Turci vole strankinje?! - započinje on priču i objašnjava:

- Turski muškarci uglavnom više vole strankinje, ali to, naravno, nije tačno za sve muškarce, uvek postoje izuzeci. Razlog je taj što su strankinje više, da kažem, druželjubive, zabavnije su i manje ljubomorne. I naravno imaju manje očekivanja od nas - muškaraca - kaže ovaj muškarac koji se na Tik Toku potpisuje kao Turčin iz Srbije i dodaje:

- Osim toga, iz sopstvenog iskustva mogu reći da strankinje više poštuju privatni život muškaraca. Turske žene, pored toga što su ljubomorne, misle i da su nekako, da kažem, nagrada za muškarca i zato imaju i prevelika očekivanja - kaže on i dodaje da su to sve razlozi zbog kojih turski muškarci više vole strankinje, pritom većinom plavuše.