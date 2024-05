Danas oblačno, ali nas neće zaobići pljuskovi sa grmljavinom - Neće vam se svideti ono što stiže za vikend

U Srbiji se danas očekuje umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će u istočnoj polovini zemlje biti izraženiji sa količinom padavina od 20 do 40 mm uz lokalnu pojavu grada.

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 20 do 25, saopštio je RHMZ.

U Beogradu se očekuje umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koji će u pojedinim delovima grada biti izraženiji.

Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 24 stepena.

U petak promenljivo i nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplije, osim na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije gde se uz promenljivu oblačnost očekuju kiša i lokalni plljuskovi sa grmljavinom.

Za vikend će u košavskom području duvati umeren do jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata dostizati i udare olujne jačine.