Italija: Veliko poverenje investitora u Telekom Srbija!

Naša najuspešnija kompanija Telekom Srbija dobila je još jednog velikog strateškog partnera i investitora! U pitanju je SACE, najznačajnija italijanska osiguravajuće-finansijska grupacija pod direktnom kontrolom Ministarstva ekonomije i finansija Italije.

U okviru Poslovnog foruma Italija-Srbija, danas u Trstu, u prisustvu srpskog premijera Miloša Vučevića i šefa italijanske diplomatije Antonija Tajanija, potpisana su dva komercijalna ugovora u ukupnoj vrednosti od 400 miliona evra.

Ugovor sa srpskim Telekomom, za koji je garancije obezbedila SACE, predviđa investiciju do 200 miliona evra za unapređenje saradnje sa italijanskim izvoznicima u sektorima informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), komercijalne distribucije i kupoprodaje TV prava.

Vladimir Lučić: Poverenje našim razvojnim planovima dosad su ukazale najuglednije finansijske institucije kao što su Evropska investiciona banka, EBRD, Svetska banka, Bank of Amerika, a sada je to uradila i važna italijanska grupacija

Ovaj posao je znak velikog poverenja italijanske države i uglednog investitora u Telekom Srbija, sa kojim žele da zajedno rade i u koji žele da investiraju.

Ugovor su potpisali generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić i izvršna direktorka SACE Alesandra Riči.

Telekom Srbija, kao najuspešnija srpska kompanija i lider na tržištima telekomunikacija i medija u regionu Zapadnog Balkana, dobio je još jednog velikog i značajnog međunarodnog investitora. Poverenje našim razvojnim planovima dosad su ukazale najuglednije finansijske institucije kao što su Evropska investiciona banka, EBRD, Svetska banka, Bank of Amerika, a sada je to uradila i velika italijanska grupacija SACE, koja je pod direktnom kontrolom države Italije, odnosno njihovog Ministarstva ekonomije i finansija. To je još jedan dokaz da je Telekom na pravom putu i da ćemo, posle dugoročno garantovane liderske pozicije u Srbiji i regionu, u skoroj budućnosti postati velika međunarodna kompanija i lider digitalnog doba - naglasio je Vladimir Lučić u izjavi medijima.

Italijanski biznis odlučio je da značajnim sredstvima direktno podrži i dalji ekonomski napredak naše države.

Ugovor sa Vladom Srbije predviđa finansijsku liniju od 200 miliona evra, sa garancijom SACE, u cilju podrške razvojnim planovima Srbije i jačanju komercijalnih odnosa u sektorima transporta, turizma, telekomunikacija, energije i IT-a, saopšteno je posle Foruma u Trstu.

Srbija predstavlja tržište sa velikim potencijalom za naše kompanije, a današnji ugovori će ojačati njihov položaj u ključnim sektorima za razvoj zemlje. Konkretno, zelena tranzicija, telekomunikacije i turizam su oblasti u kojima, preko projekta “Made in Italy”, možemo dati značajan doprinos - rekla je Alesandra Riči iz SACE.