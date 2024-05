POŽAR NA DEPONIJI DUBOKO UGAŠEN! Obratila se gradonačelnica Užica: Višedecenijski problem je rešen!

Prema njenim rečima, i ovaj, kao i mnogi drugi višedecenijski problemi, rešen je.

“Danas ovde sa deponije Duboko građanima Užica mogu da potvrdim da je požar na telu deponije u potpunosti ugašen i saniran”, istakla je obraćajući se medijima gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević, naglasivši da to ne bi bilo moguće bez ogromnog zalaganja, danonoćnog rada i podrške svih koji su u proteklih 20 dana ovde bili angažovani, prenosi uzice.rs.

“Kada to kažem, mislim na sve one ljude koji su svakodnevno bili ovde na telu deponije, bilo da je reč vatrogascima, vozačima, mašinistima, vozačima kamiona ili stručnjacima iz ove oblasti, koji su svojim znanjem, iskustvom i opremom doprineli da se ovaj ogroman požar za kratko vreme ugasi. Imajući u vidu njegove razmere i dubinu žarišta, posao gašenja urađen je zaista brzo i za to zahvalnost dugujemo i Ministarstvu zaštite životne sredine, Republičkom sektoru za vanredne situacije, JP „Srbija vode“ , i svim drugim organima i institucijama koje su bile uključene. Moram da vam kažem i to da su ovakvi požari u susedim zemljama i svetu gašeni u vremenskom intervalu od godinu do dve godine dana, a mi smo to uradili za nepunih 20”.

Gradonačelnica se posebno zahvalila sugrađanima.

“Želim i da se zahvalim svim građanima Užica na strpljenju i razumevanju koje su pokazali, uprkos ogromnom pritisku od strane onih koji su ovu za sve nas tešku situaciju iskoristili isključivo za predizborne aktivnosti. O njima ne želim da govorim, ali ću reći da je pred nama tek sada ogroman posao stabilizacije tela deponije, izgradnje nekoliko postrojenja , zacevljenja Turskog potoka. Uskoro će ovde početi radovi vredni 30 miliona evra ogromne podrške Vlade i resornog ministarstva, čime ćemo u potpunosti rešiti ovaj višegodišnji problem i uspostaviti najsavremeniji sistem upravljanja otpadom. Zahvaljujući tome Užičani nikada više neće biti u prilici da dođu u ovakvu situaciju”, poručila je gradonačelnica.

Prema njenim rečima, i ovaj, kao i mnogi drugi višedecenijski problemi je rešen.

“Rešićemo, uz poverenje Užičana i podršku Vlade Republike Srbije i sve ostale. Pred nama je izgradnja Obilaznice, rekonstrukcija Zdravstvenog centra, izgradnja kotlarnice Međaj, zamena azbestnog cevovoda, izgradnja fekalne kanalizacije na Beloj Zemlji, završetak radova na novom vrtiću na Carini i još mnogo manjih projekata koji će doprineti boljem i kvalitetnijem životu naših građana”, poručila je gradonačelnica, i još jednom izrazila zahvalnost svima koji su bili uz grad Užice u ovoj teškoj situaciji i pomogli da iz nje brzo izađemo.

Od 3. maja maja požarom je bila zahvaćena površina od oko četiri hektara, ali su po rečima Momira Milovanovića direktora JKP “Duboko”, sva žarišta sanirana, što pokazuju merenja termovizijskim kamerama.

“I dalje ćemo pratiti situaciju, ali uspeli smo da svu tu količinu otpada prepakujemo, da sve polijemo vodom i prekrijemo zemljom. Izbačen je i vazduh, kako bi se suzbila i najmanja verovatnoća za slobodan prostor između tih količina otpada“, dodao je Milovanović.