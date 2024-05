U AUTOBUS NA MORE MOŽETE DA PONESETE SAMO 1 KOFER SA 23 KG PRTLJAGA! Uvedeno ograničenje: Evo šta sve više NE SME DA SE NOSI

Ko planira putovanje na more preko agencije i to autobusom, mora da zna da sada važe nova pravila - putnici neće moći da nose po nekoliko kofera i torbi i kojekakve rekvizite, već samo jedan prtljag, i to do 23 kilograma po osobi, otkriva Kurir.

Naši turisti najviše praktikuju takav vid prevoza kad krenu u Grčku na letovanje.

Navika je bila - u jednom koferu hrana, u drugom garderoba, pa posebno ručni zamrzivač, stolice za plažu, suncobrani, nađe se mesta za rešoe, one veće, jer valja praviti ajvar od paprika, koje su takođe spakovane (da, da, bilo je i toga, posebno u onim turama u septembru), gumeni čamci, istina izduvani, ali i takvi kabasti, vesla... Slobodno dopište šta ste viđali, a nije da niste, zar ne?

I kvarili su se autobusi pod teretom, bilo je pucanja poluosovina.

Od sada će svakom putniku koji koristi autobuski prevoz biti dozvoljen samo jedan kofer, i to do 23 kilograma, kao i jedan ručni prtljag, i to onaj koji može stati u prostor iznad sedišta. U slučaju da prevoznik može da primi dodatni prtljag, putnik će morati da plati 30 evra po komadu, a to mu dođe ponekad koliko i jedan dan smeštaja u apartmanu u Grčkoj van špica sezone.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), objašnjava za Kurir da je tokom prethodnih godina velika količina prtljaga predstavljala ozbiljan problem.

- Ti bunkeri mogu da prime određenu količinu, a sa druge strane težina tih prtljaga može da napravi ozbiljne tehničke probleme na autobusu. Ubacivali su ljudi sve što im je padalo na pamet, nosili su puno hrane, svega i svačega, a to pritom po nekim carinskim propisima nije ni dozvoljeno - naveo je Seničić.

Naglasio je da nije bilo drugog načina da se putnici uvedu u normalu.

- Ozbiljna je količina prtljaga tih 23 kilograma, pogotovo kad idete na more, ne iseljavate se iz zemlje, već idete na odmor! Sve preko toga može biti opasno i rizici su previše veliki da ih mi preuzimamo na sebe - istakao je Seničić:

- Ovo je uvedeno iz bezbednosnih razloga, jer ne može drugačije da se izađe na kraj s tim. Gurali su se koferi po mestima gde se putnici prevoze, to je opasno, ako, ne daj bože, autobus naglo zakoči - može da povredi nekoga taj prtljag. Više ne možemo putnike da prevozimo tako! To je uticalo i na kvarove autobusa i da se izazovu čak i saobraćajne nezgode. Čak se dešavalo da od težine tolikog prtljaga pucaju poluosovine na autobusima. Putnici su na vreme upozoreni i obavešteni o tome prilikom kupovine aranžmana.