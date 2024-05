Evo šta treba da znate ako putujete na more autobusom: Zaboravite na nošenje velike količine prtljaga, ali i ovu hranu!

Od 1. juna će važiti nova pravila vezana za količinu prtljaga prilikom putovanja autobusom.

Novo pravilo, koje podrazumeva da sa sobom možete da nosite jednu torbu do 23 kilograma, neće važiti u svim turističkim agencijama.

- Nova pravila će važiti od 1, ali ona nisu obavezujuća za sve. Neke od agencija su to uvele zato što su imale lošu praksu od ranije. Dvoje ljudi je kretalo na more sa pet torbi. Autobus nema beskonačno prostora - objašnjava Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta) za portal "92putovanja".

Pravila za prtljag su sastavni deo programa putovanja, kao i opštih uslova putovanja, sa kojim su putnici dužni da se detaljno upoznaju.

Bezbednost putnika

Nova pravila su uvedena pre svega zbog bezbednosti putnika.

- Zakonom o bezbednosti u saobraćaju je zabranjeno da bilo koji komad prtljaga, van malog ručnog, bude u kabini. Mi ne možemo da ređamo kofere među putnike, to je potencijalni "metak" koji može da ubije ljude ako autobus naglo zakoči. Kazne za to se kreću od 300.000 do milion ipo dinara - objašnjava Seničić.

Zbog previše prtljaga, često se dešavalo i da se autobusi kvare.

- Prošle godine su nam se autobusi kvarili zbog prevelikog tereta, pucale su poluosovine. Neko će nastradati, ovo je preventiva da se to ne desi - ističe Seničić.

Spisak zabranjenih predmeta

Pojavio se navodni spisak zabranjenih predmeta koje ne smete da nosite sa sobom, međutim te informacije nisu tačne.

- Mi nismo davali nikakav spisak, generalno je protivzakonito odnosno van carinskih propisa da se nosi hrana koja nije fabrički upakovana, a to se često dešava, ali mi to nismo gledali niti ćemo gledati, to nije do nas. To je rizik svakog čoveka - ističe Seničić.

- Ne može da bude praksa da se ljudi ponašaju kao da je njihov autobus i da nose po 10 torbi kao da se iseljavaju iz zemlje. Ne možete da nosite prijateljima u Grčku 20 litara rakije i 10 kila krompira - ističe Aleksandar Seničić.

Mnogi su bili zabrinuti i navodnom zabranom nošenja dečijih kolica.

- Dečija kolica neće biti problem, to niko nikad nije pomenuo. Ukoliko roditelji imaju dva kofera i kolica, ne verujem da će neko praviti problem - rekao je direktor Jute.

Senčić ističe i da ovo nije zakonska odluka, već odluka agencije koje imaju pravo da odluče pod kojim uslovima ćete putovati.

Pojedine agencije već imaju svoja pravila koja se tiču spiska zabranjenog prtljaga.

- Pod zabranjenim prtljagom podrazumeva se: bilo koje oružje, droge ili tečnosti (osim lekova), kolica na baterije ili skuteri, dečija kolica koja se ne sklapaju, bicikle, surferske daske, hrana ili bilo koji drugi artikli ili supstance koje nisu dozvoljene za prevoz prema zakonu bilo koje zemlje kroz koju prolazi autobus (o čemu je putnik dužan da se sam informiše), ili mogu izazvati povredu ili oštećenje imovine, predmeti za koje agencija smatra da su nepodesni za prevoz zbog svoje težine, veličine, oblika ili karaktera, ili koji su lomljivi ili isparivi, kao i predmeti sa oštrim ili isturenim ivicama, zapaljive tečnosti, pesak i kamenje, ćebad i jastuci, kuhinjsko posuđe i ostala oprema za pripremu zimnice, stolice za plažu, životinje, kao i druga roba koja nije za ličnu upotrebu - ističu iz Argus tursa.

Doplata prtljaga i kontrola

- Ono što smo mi usaglasili jeste da to bude jedna torba okvirno do 23 kg, postojaće opcija da se doplati dodatni prtljag, to će se kretati verovatno od 30 do 50 evra, ali je neophodno da agenciji to unapred kažete jer može da se desi da jednostavno nema mesta - ističe Seničić.

Turistička agencija Argus turs navodi da je u cenu prevoza uključen transport do dva komada ličnog prtljaga: jedan komad prtljaga koji se pakuje u boks autobusa, uobičajene veličine, a ukupne težine do 20 kg i jedan manji ručni prtljag, koji može da se smesti u prtljažni deo iznad ili ispod sedišta.

- U slučaju većeg broja prtljaga, prevoznik ili organizator putovanja (u interesu komfora ostalih putnika) nije u obavezi da primi višak prtljaga. Organizator putovanja može naplatiti prevoženje viška prtljaga u odnosu predviđen programom - ističu iz Argus tursa.

Ručni prtljag

Kada je reč o ručnom prtljagu, u autobus će moći da se unese mala torba koja može da stane na policu iznad sedišta.