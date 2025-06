GRCI UVELI NOVA PRAVILA: Ako napravite OVU grešku na letovanju sledi velika KAZNA

Naime, od 15. juna u ovoj popularnoj turističkoj destinaciji na snazi su nova i drastično pooštrena saobraćajna pravila, koja su već udarila po džepu prvih turista – među njima i Srba.

Srbi koji su već krenuli put Egeja ostali su zatečeni kada su videli iznose kazni:

- nevezivanje pojasa: 350 evra,

- korišćenje mobilnog telefona za volanom: 500 evra,

- parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom: 1.000 evra, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole.

I to nije sve – vožnja u alkoholisanom stanju (a u Grčkoj važi nulta tolerancija), prolazak kroz crveno svetlo ili ozbiljno prekoračenje brzine, mogu da dovedu do oduzimanja dozvole na 6 meseci, a u težim slučajevima i do trajne zabrane upravljanja vozilom, oduzimanja automobila, pa čak i zatvorske kazne.

Kazne stižu kući – direktno iz pametnih kamera

Grci su ozbiljno odlučili da zavrnu kaznenu politiku – uvedeni su pametni sistemi za detekciju prekršaja, koji automatski fotografišu vozila i šalju kazne na kućnu adresu vlasnika. Pored klasičnih prekršaja, uvedena su i nova pravila za vozače električnih romobila, bicikala, kao i dodatna ograničenja za mlade vozače i one koji upravljaju kamp vozilima.

"Srbi misle da su božanski narod"

Kako su se prve kazne već podelile i turistima iz Srbije, nezadovoljstvo se brzo prelilo na društvene mreže. Međutim, ubrzo su stigli i odgovori - od samih Grka. Jedan korisnik je poručio:

- Svi se u Srbiji čude novim merama u Grčkoj - zbog auta, interneta, kamp-kućica - kao da se u Srbiji ne fotka automobil svakih 50 metara, kao da vam ne oduzimaju auto kada parkirate nepropisno i kao da ne idete na sud ako vozite prebrzo.

I to nije najgore. Još oštriji je komentar korisnika koji se predstavio kao Aleksandar:

- Srbi misle da su božanski narod i da se sve vrti oko njih. Misle da će Grci propasti bez njih. Navikli su da krše zakone u Srbiji, pa misle da to mogu da rade svuda.

Grci, izgleda, ne planiraju da popuštaju, a ako planirate da letujete kod njih - ne zaboravite da vas nepoštovanje pravila može koštati kao pola odmora.

Autor: Iva Besarabić