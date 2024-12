GRCI UVELI NOVA PRAVILA: Ovo su takse i mere koje morate ispoštovati - Kazne idu i do 40.000 evra

Grčka, jedna od najpopularnijih letnjih destinacija Srba, uvodi niz novih pravila koja stupaju na snagu od 1. januara 2025. godine prilikom čega se menja dosadašnji način kratkoročnog izdavanje stanova i kuća preko platformi na internetu.



Vlasnici nekretnina u centru Atine koji bi da ih izdaju turistima sledećeg leta, moraće pre svega da do 31. decembra to upišu u poreski i registar nekretnina, a od 1. januara 2025. to više neće biti moguće. To obuhvata četvrti najpopularnije među stranim turistima: Sintagma, Kolonaki, Plaka, Monastiraki, Psiri, Makrijani, Akropolj, Kukaki, Ilisia, okolinu hotela Hilton, Omonija, Platiu Vati, Egzarhiju, Neapoli.

Zabrana iznajmljivanja neregistrovanih nekretnina zahvata i desetak susednih oblasti glavnog grada. Slične zabrane za druge oblasti Grčke biće uvođene tokom praćenja nove prakse, a oštre sankcije će biti finansijske i poreske.

Zajedničkom odlukom ministara privrede i finansija, razvoja i turizma je odlučeno da jednom vlasniku neće dozvoliti kratkoročni zakup više od dve nekretnine.

Neće biti dopušten ni zakup bilo koje nekretnine duži od 90 dana u jednoj kalendarskoj godini, a 60 dana u kalendarskoj godini na ostrvima sa manje od 10.000 stanovnika. Prekoračenje tog ograničenja je dozvoljeno samo ako ukupan prihod zakupodavca ili podzakupodavca od svih nekretnina dostupnih za zakup ili podzakup, ne prelazi 12.000 evra tokom poreske godine.

Vlasnicima nekretnina za iznajmljivanje se "naknada za klimatsku otpornost" - kako se sada naziva ranija "naknada za smeštaj" što je vrsta poreza na nekretnine koje se iznajmljuju privatni smeštaj višestruko povećava – sa 1,50 evra na 8 evra dnevno od aprila do oktobra i sa 0,50 evra na dva evra dnevno od novembra do marta.

Slična su povećanja i drugih taksi.

Onima koji nekretnine za iznajmljivanje ne upišu u Registar imovine i nezakonito ih iznajmljuju biće izrečena administrativna kazna u iznosu od 50 odsto prihoda od kratkoročnog zakupa te imovine, sa minimalnim iznosom od 20.000 evra. Ukoliko učinilac u istoj poreskoj godini ponovi prekršaj, kazna može dostići iznos svih naplaćenih zakupnina, a minimalno 40.000 evra.

