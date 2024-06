Kriminolog je za TV Pink, odnosno "Jutro sa dušom" kod voditeljke Jovane Jeremić dao korisne savete kako da se zaštitite od potencijalnih lopova.

Na društvenim mrežama se masovno širi objava da se ovih dana na mnogim mestima, kao što su benzinske pumpe ili parkirališta, dele se besplatno privesci za ključeve i mali kič nakit za auto.

U nastavku upozorenja piše, da rumunski kriminalci, u priveske i nakit stavljaju čipove, putem kojih prate one kojima su ih poklonili, da bi nakon toga pljačkali njihove kuće kada su odsutni.

O toj temi reporter TV Pink-a Milan Raonić razgovarao je sa kriminologom Ratomirom Antonovićem koji je prokomentarisao ovo upozorenje.

Mi do sada nismo imali ovakve slučajeve, a ništa nije čudno niti nemoguće. Neko može tako da vas tipuje i prati. Takvi uređaju mogu da sadrže lokatore. Ako to unesete u stan, ofirali ste se, oni će znati gde ste. Ovde treba spomenuti da postoje i drugi načini. To su najčešće momenti da kada odete iz stana, pomerite otirač, stavite pepeo na kvaku... I onda loppovi shvate da vi tu niste neko vreme, i onda pristupe pljačkanju. Isto je i sa flajerima, letcima.., Kada vidite da vam to neko stavlja budite oprezni - naveo je Antonović za Pink.

Kako je dodao, uvek je dobra stvar biti dobar sa komšijama, koji mogu da proveravaju stan kada niste tu.

- On može da pomogne komšiji, da ne bude stan obijen. Imate i one savete da ostavite sijalice, koje su do ulice - naveo je on.

