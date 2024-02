Radun: Ukidanje dinara je nastavak Kurtijeve politike, koji na perfidan način želi da po svaku cenu smanji prisustvo Srbije i Srba na KiM! (VIDEO)

Albanski separatista Aljbun Kurti ima samo jedan cilj, a to je diskriminacija Srba i ograničavanje njihovog života i opstanka na Kosovu i Metohiji, rekao je za "Jutro sa dušom" na TV PINK kod Jovane Jeremić, analitičar Branko Radun.

Komentarišući situaciju na Kosovu i Metohiji, po pitanju ukidanja dinara, Radun je rekao da je to Kurtijeva politika već odavno, da on želi da ograniči realan život Srba na Kosovu.

- Ovo ukidanje dinara je nastavak te politike. On na jedan perfidan način želi da smanji prisustvo Srbije tamo, naše robe, ali i ljudi. Ništa ne može da nas iznenadi. Vidimo da je naša država apelovala i na Kvintu i EU da reaguju povodom toga, ali vidimo da se nešto posebno nisu potresli povodom toga – rekao je Radun.

Kako dodaje, pitanje je koliko oni uopšte mogu da utiču na Kurtija, kako kaže, on do sada i nije nešto posebno mario za mišljenje Brisela.

- Ovo je još jedna pokazna vežba njegove vlasti, da Srbi tamo nisu dobrodošli, to jest on želi da etnički očisti Kosovo, na jedan perfidan ekonomski način. On koristi novu metodu, ekonomskom prinudim i ograničavanjem, da se oteža rad Srbima i funkcionisanje prodaje, trgovine i biznisa i svega uz pomoć čega ljudi žive – rekao je Radun.

Nikola Vučen, predsednik opštine Smederevska Palanka, rekao je da je ta zapaljiva politika i retorika na svaki način dokazuje, da oni više ne žele Srbe na Kosovu i Metohiji.

- Zabrinjavajuće je što iz dana u dan vidimo nove mere koje doprinose tome da otežaju život našim ljudima koji tamo žive – rekao je Vučen. Kako kaže, ono što je važno, jeste da se pošalje poruka podrška našim ljudima na KiM, i da na svaki način mi pojedinačno budemo tu za njih.

- Svakako, diplomatski pristup takođe funkcioniše jako dobro, pa se nadamo da će se naći i rešenje za ovaj problem – rekao je Vučen.

Vukašin Đoković, analitičar, kaže da je diskutabilno ko zaista želi da spusti tenzije na KiM ili samo glume.

- Ipak ističe da je svakako bolje da se razgovara, trudimo se da kroz diplomatiju sačuvamo svaki ljudski život, jer nema potrebe da bilo ko nastrada, bilo koje dete – rekao je Đoković.

Kako kaže, najbitnije je izbeći bilo kakav sukob, posebno što smo sada, kako dodaje, počeli ubrzano da se razvijamo.

