Pred nama dan sličan jučerašnjem! Očekuju nas DUŽI sunčani periodi, ali je u POJEDINIM DELOVIMA SRBIJE moguća kiša

U nedelju vrlo toplo na jugu Srbije, a malo niža i prijatnija temperatura na severu.

Tokom dana duži sunčani periodi, ali nestabilno uz razvoj oblaka popodne i moguće kratkotrajne lokalne pljuskove, najpre na zapadu i jugu Srbije, a krajem dana i na severu. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 28°C na severu do 32°C na jugu Srbije. Uveče ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 18°C do 23°C.

Beograd: U nedelju toplo uz duže sunčane periode, a popodne uz razvoj oblaka i krajem dana sa mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 30°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h 23°C.

Niš: U nedelju vrlo toplo uz duže sunčane periode, a popodne uz razvoj oblaka i krajem dana sa mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab južni. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 31°C. Uveče su mogući pljuskovi.

Užički region: U nedelju vrlo toplo. Tokom dana duži sunčani periodi, a popodne nestabilno uz razvoj oblaka i moguće kratkotrajne lokalne pljuskove. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 15°C, a maksimalna od 29°C do 30°C. Uveče su mogući pljuskovi. Na Zlatiboru i Tari pre podne sunčano, a popodne lokalni pljuskovi uz dnevnu temperaturu do 24°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima, a popodne uz razvoj oblaka i moguće kratkotrajne lokalne pljuskove krajem dana. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 28°C do 30°C. Uveče je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.Novi Sad: U nedelju toplo uz duže sunčane periode, a popodne uz razvoj oblaka i krajem dana sa mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 29°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h 22°C.

Subotica: U nedelju toplo uz duže sunčane periode, a popodne uz razvoj oblaka i krajem dana sa mogućim lokalnim pljuskovima. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 29°C. Uveče su mogući pljuskovi. Temperatura u 22h 20°C.

Vreme narednih dana: U ponedeljak vrlo toplo na jugu Srbije, a malo niža temperatura na severu. Tokom dana sunčani periodi, ali nestabilno uz razvoj oblaka i moguće kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Ponegde može biti i lokalnih nepogoda sa gradom i kratkotrajnim lokalnim bujicama. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 27°C na severu do 32°C na jugu Srbije.

Uveče ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C.

U utorak na severu osveženje sa pljuskovima, koji su mogući popodne i na jugu Srbije gde će biti toplije. Od sredine do kraja iduće sedmice sve toplije sa dužim sunčanim periodima i dnevnom temperaturom malo iznad 30°C u naredni petak i vikend.

