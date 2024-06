Još jedan TROPSKI dan u Srbiji: Temperatura do 35 stepeni - A U OVIM DELOVIMA SRBIJE MOGUĆA KIŠA I PLJUSKOVI!

Temperatura će dostići vrelih 35 stepeni.

U Srbiji će dana biti sunčano i veoma toplo vreme. Ujutro na severu Bačke i u delovima Banata očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a posle podne i uveče uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom biće na jugozapadu Srbije i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, u Vojvodini povremeno i pojačan severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21°C, maksimalna dnevna od 31 do 35°C.

U Beogradu u nedelju sunčano i veoma toplo, uz slab razvoj oblačnosti. Duvaćes slab do umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 21°C, maksimalna dnevna 33°C.

