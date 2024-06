Iako nije temperatura preko 30 stepeni, ipak treba biti oprezan jer preti opasnost od toplotnog udara. Najugroženije grupe su plućni bolesnici, ali i starije osobe i deca.

Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, gostujući u Novom jutru istakla je da je razlog tome što je vreme preteško, a tu si i velike vremenske promene.

- Ovih dana smo suočeni sa velikim vremenskim promenama. U toku dana imamo veliki broj klimatskih faktora koji se smenjuju i 'napadaju' nas sa svih strana. Imamo sunčano vreme, promenu atmosferskog pritiska, posle podne biće kišovito vreme, dolazi do pada atmosferskog pritiska, imamo oluju, kišu, vetar, grmljavinu i to sve negativno utiče na naš organizam - rekla je Obradović.

Ona je istakla i da imamo velike vremenske promene između jutarnje i večernje temperature u toku dana.

- Razlika između najviše i najniže temperature je oko 14 stepeni, a to su velike vremenske promene. Takođe imamo i veliku vlažnost vazduha, tako da naš organizamm ne može da odaje višak toplote. Ako odete ujutru na posao u sakou kada je niža temperatura, a onda u toku dana izađete tako obučeni na 27 stepeni, vaš organizam neće moći da oda višak toplote i onda dolazi do preznojavanje, do pada krvnog pritiska, vrtoglavice, glavobolje i na karaju može doći čak i do kolapsa - dodala je dr Obradović.

Ona je dala savet da višak odeće skinemo sa sebe kako bi raskladili svoj organizam.

- Ovde govorim i o ljudima koji su jutros krenuli u jaknama, a onda im kasnije bude teško da tu jaknu ponesu preko ruke - rekla je ona.

Kada imamo ovakve oscilacije temperatura i vremenskih prilika najugroženiji su hronični bolesnici, a naročito astmatičari i plućni bolesnici zbog viška vode pa dolazi do češćih astmatičnih napada. Tu su takođe starije osobe i deca gde je prisutan neuravnotežen hormonski status.