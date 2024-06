Nakon kišnog jutra, RAZVEDRAVANJE! Temperature do 34 stepena, evo u kojim delovima zemlje je moguće OLUJNO NEVREME

U Beogradu u ponedeljak pre podne promenljivo oblačno, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Posle podne očekuje se sunčano. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar.

Na severu Vojvodine u ponedeljak vrlo nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostalim predelima Srbije pre podne promenljivo oblačno, na severu i istoku sa pljuskovima i grmljavinom, a posle podne očekuje se sunčano vreme.

Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode, naročito na severu Vojvodine. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar, na planinama povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 14°C na jugu do 24°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 31°C na severu Vojvodine do 35°C u centrlanim, istočnim i jugoistočnim predelima Srbije.

U Beogradu u ponedeljak pre podne promenljivo oblačno, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Posle podne očekuje se sunčano. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 24°C, maksimalna dnevna 34°C.

Autor: