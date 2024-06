Filmska drama u Pančevu! POD ROTACIJAMA JURILI NA POROĐAJ: Trudnici vodenjak pukao usred noći, čak 3 puta ih zaustavila policija (VIDEO)

Jedan dečak iz Padine želeo je sinoć da se rodi malo ranije i brže nego što su roditelji očekivali... Vodenjak mlade majke je pukao, porođaj je krenuo brzo i sve bi to bilo manje dramatično da majka nije trebalo da se porodi u Beogradu, na Zvezdari!

Ko zna da li bi tako i bilo da njegovog tatu zbog prebrze vožnje patrole policije nisu dvaput zaustavljale...

Novopečeni otac iz Padine ispričao je da je porođaj krenuo brzo, te ga je uhvatila panika i krenuo je brže da vozi.

- Supruzi je sinoć pola sata pre ponoći pukao vodenjak i porođaj se brzo odvijao, pa smo brzo krenuli na Zvezdaru, gde je trebalo da se porodi. Uhvatila me je panika i krenuo sam brže da vozim da bismo na vreme stigli u porodilište. Prva patrola policije me je zaustavila na raskrsnici Kovačica-Debeljača. Čim su videli šta se dešava, samo su mi rekli da vozim dalje. Nastavili smo istim tempom i na izlazu iz Crepaje, gde sam vozio brže nego što je dozvoljeno, jer je delovalo da će se supruga svakog časa poroditi, druga patrola me je ponovo zaustavila. Ja već nervozan i ljut, drsko sam rekao da mi se supruga porađa i da moram da žurim i oni su mi takođe dozvolili da produžim - priča novopečeni otac.

Nije ih zaobišla ni treća patrola

Na krivini pre Skrobare je stajao i treći policijski automobil pod rotacijom.

- Kako sam prošao, oni su krenuli za mnom. Već sam počeo da se nerviram uveren da će opet da me zaustavljaju. Međutim, oni su mi samo viknuli kroz prozor: “Pratite nas” i ja sam shvatio da su im kolege zapravo javile da se u vozilu nalazi trudnica koja se porađa - pojašnjava on.

Jurili pod rotacijama u porodilište

I tako je konačno situacija dobila željeni obrt, a scena je bila kao iz filma.

- Scena je bila kao iz filma! Uspeli smo jedan deo puta da snimimo da bi smo sinu jednog dana to pokazali. Stigli smo tačno na vreme i za sat vremena ja i supruga smo dobili zdravog i pravog sina. Prvo dete nam je, momak od 3,8 kg i 54 cm zdrav i prav - poručuje otac.

Ispostavilo se da je deo puta koji je policija „ubrzala“ bio ključan, tim pre što je Ulica Dimitrija Tucovića u Pančevu zatvorena zbog radova.

– Policija nam je ponudila pomoć i kroz Beograd, ali smo se zahvalili, nismo hteli dalje da ih opterećujemo, a procenili smo da situacija više nije tako kritična, jer smo bili nadomak cilja. Putem kući sam se nadao da ću sresti neku patrolu na mestima gde su te večeri stajali, da stanem i da se zahvalim na predivnom delu koje su učinili. Nažalost, nisam sreo nijednu patrolu - dodaje.

Rutinska kontrola se pretvorila u filmsku scenu

Kapetan policije Željko Grujić iz Područne policijske uprave Pančevo potvrdio je očevu stranu priče i naveo da je situacija imala srećan kraj.

– Građanina je u Crepaji radi rutinske kontrole zaustavila patrola saobraćajne policije sa kojom je bio i zamenik komandira saobraćajne policijske ispostave Pančevo. Kada im je građanin objasnio o čemu se radi, odmah mu je omogućeno da nastavi dalje. Zamenik komandira je o svemu izvestio komandira saobraćajne policijske ispostave Pančevo koja je sa patrolom policije građanina i njegovu suprugu sačekala na raskrsnici Crepaja – Kačarevo i službenim vozilom su ih sproveli uz upotrebu svetlosno signalnih uređaja kroz grad Pančevo sve do područja Policijske uprave za grad Beograd – rekao je Grujić.

