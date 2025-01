Promenila ploču: Ena priznala da se ipak neće boriti za Pejinu ljubav, on ubeđen da Čolićeva kalkuliše sa emocijama (VIDEO)

Brže odustala nego što je počela da se bori!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Jovana Pejića Peju.

- Zbog čega ne veruješ Eni kad kaže da te voli? - glasilo je pitanje.

- Izgubio sam poverenje u nju. Želim da budem okej sa njom, ali ne verujem da može da bude moj budući partner. Ima emocije, ali ne razmišlja o nekim postupcima - rekao je Peja.

Naredno pitanje bilo je za Enu Čolić.

- Ena kraljice, nije poniženje to što se boriš za svoju ljubav i trebaš da se boriš - glasilo je pitanje.

- Hvala, nadam se da se ne ponižavam, samo ne bih volela da to utiče napolju na osobe do kojih mi je stalo. Svakako moram da kažem da više neće biti borbi, pogotovo zbog njegovog hladnog ponašanja, ja to nisam zaslužila. Nema više mesta za borbu - rekla je Ena.

- Sad kad je Peja dao male budžete Munji i Urošu, da li ti je jasno šta misli o njima i da je s njima samo na ćao ćao? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam mislila da ima animozitet prema njima, ali jasno je da mu se nije dopalo zbog mene. Pošto Peja kalkuliše, ne bi me čudilo da pošto mi nismo sad u odnosu, da se oni druže - rekla je Ena.

- Pošto ti kalkulišeš očigledno, ne možeš mene da ubacuješ u to. Ja nisam Ivan Marinković i da dajem pet hiljada dinara muškarcima koji mi se muvaju sa ribom - rekao je Peja.

Autor: N.P.