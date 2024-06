AMERIKANAC ZALJUBLJEN U SRPKINJU, NAŠE PIVO I ĆEVAPE S KAJMAKOM: Brajan prešao u pravoslavlje i oženio Dajanu PRIČA KAO IZ BAJKE (FOTO)

Amerikancu Brajanu Arčibaldu omiljeno piće je pivo iz Srbije, a hrana ćevapi sa kajmakom. Osim toga, omiljena žena na svetu mu je Srpkinja. Upravo zato, odlučio je da je oženi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Majamiju i postane pravoslavac.

Brajanova žena Dajana kaže da je njihova ljubavna priča počela u Majamiju u jednom hotelu gde je i radila. Ona je bila menadžer, a Brajan kandidat za posao. Već nakon prve konverzacije Brajan je znao da će Dajana iz Srbije postati njegova omiljena žena i supruga.

"Igrom slučaja on je iz Arizone, a ja sam se baš tada vratila sa odmora u Arizoni. Kada sam čula odakle je odmah sam odletela u kuhinju da ga upoznam. On je imao intervju za poziciju izvršnog šefa kuhinje. Ja sam odrasla na kaubojskim filmovima uz oca. Omiljeni nam je bio film 'Tombstone'. Kada sam mu rekla da volim kauboje on mi je predložio taj film. Za mene je to bio znak sudbine, a njemu je bilo interesantno da jedna Srpkinja zna za taj film. Opsesija mog oca divljim zapadom mi je pronašla muža na kraju", priča Srpkinja kroz osmeh.

Iako živi u Americi, Dajanina želja bila je da se venča u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako bi joj to i ispunio, Brajan je postao pravoslavac u Majamiju, a onda i njen muž.

Dajana postala Amerikanka, a Brajan pravoslavac

"Moja želja je bila da se venčamo u Crkvi Svetog Simeona u Majamiju. On mi je to i ispunio. Ipak, Brajan voli srpsku istoriju. Smatra da smo jedan veoma vredan narod, posvećen i ponosan. Zbog toga je i on ponosan jer je primio pravoslavlje. Ja sam srećna što sam postala Amerikanka, a on što je postao pravoslavac", kaže Srpkinja kroz osmeh.

Brajan obožava da sprema ćevape sa lukom u lepinji

Nažalost, Brajan još nije imao priliku da poseti Srbiju. Ipak, to ga nije sprečilo da zavoli sve naše domaće specijalitete, ali i tradicionalna pića.

"Od hrane najviše voli ćevape, kajmak, ajvar. Redovno priprema za nas i prijatelje ćevape sa lukom u lepinji i svi se oduševe njegovim kulinarskim sposobnostima. Često posećujemo srpski restoran u Majamiju. Probao je sve rakije i veliki je fan", pojašnjava Dajana.

Brajan smatra da su Srbi veoma lep narod, te onda ni ne čudi što se zaljubio baš u Srpkinju. Sada mu ostaje samo da pojede ćevape i nazdravi rakijom u najboljim srpskim kafanama, a Dajana obećava da će mu tu želju sigurno ispuniti.

