'IMA INTIMNE ODNOSE S ROĐAKOM' Žena izbezumljena nakon saznanja da njen muž ima BOLESNU AFERU

Prevara u braku je uvek bolna bez obzira da li za nju saznate posle nekoliko meseci ili čak nekoliko decenija. Kako se bračnom terapeutu požalila jedna žena, posle 20 godina je saznala za prljavu tajnu svog muža.

"Venčali smo se pre 20 godina, imamo dvojicu odraslih sinova. Naš brak je bio stabilan, uz razmirice koje imaju svi bračni partneri. Nikad nisam ni pomislila da bi mogao da me prevari, posebno sad kad smo ušli u zrele godine. Oboje smo u kasnim pedesetim i nisam ni slutila da će brak da nam se raspadne u ovim godinama," započela je svoju ispovest ova žena.

Kako je ispričala kroz suze, njen suprug je oduvek imao blizak odnos sa svojom familijom, posebno sa jednom rođakom.

"Njihov odnos mi je uvek bio čudan, povremeno uznemirujući, ali me je on uveravao da su rođaci i da nema razloga za brigu. Godinama smo zajedno išli na porodična okupljanja, često sam ih zaticala same u našoj kući, ali mi ni na kraj pameti nije bilo da tu ima nešto više od rođačkih veza," ispričala je ona.

Jednog dana muž je zatražio da porazgovaraju i priznao joj je da već decenijama ima aferu sa tom rođakom.

"Bila sam u šoku i užasnuta činjenicom da ima intimne odnose sa rođakom. On je samo ponavljao da je voli i da ne može da živi bez nje. Pozvala sam svekrvu koja mi je kroz suze ispričala da zna za aferu svog sina sa rođakom, ali da se nadala da će ga to proći. Tri dana kasnije moj muž se iselio iz našeg doma i otišao da živi sa njom, a meni je rekao da očekuje zahtev za razvod braka - rekla je grcajući u suzama ova žena.

Iako ima podršku porodice svog supruga svesna je da je to ipak njegova porodica i da će pre ili kasnije stati uz njega.

Prema rečima bračnog terapeuta predstoji joj težak period u kome treba da se pomiri sa činjenicom da je njen brak gotov.

"Nema sumnje da ste izuzetno povređeni aferom svog muža, ali sad kad znate istinu vremenom ćete se pomiriti sa realnošću. Nemojte se zatvarati u sebe i gušiti bol i emocije, zato što će vam biti još gore. Razgovarajte sa prijateljima, iskreno porazgovarajte sa sinovima. Oni već znaju da nešto ozbiljno nije u redu. Dozvolite im da vam pomognu. Možda već znaju, a možda su i ćutali da bi vas zaštitili," poručio je terapeut.

Autor: Dubravka Bošković