MILANA TRAŽI I ŽANDARMERIJA - Brat nestalog Nišlije ne gubi nadu, otac skrhan od brige

Rodbina, prijatelji, policajci, Gorska služba“ i Žandarmerija tragaju za Milanom Đorđevićem (41) iz Niša koji je nestao u ponedeljak popodne na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini.

Detaljno se pretražuje širi prostor Suve planine počev od Planinarskog doma na Bojaninim vodama gde je pronađen Milanov službeni automobil “škoda”, pa sve do vrha Trem, sela Dušnik i ostalih obližnjih mesta.

- Ceo deo oko Bojaninih voda smo obišli, svo do Trema, Mosora, Devojačkog kamena, Dušnika, ali od njega ni traga ni glasa. U ovom trenutku bilo bi nam potrebno što više dronova ili pasa tragača, u slučaju da dođe do kiše, jer ovo je treći dan kako ga nema i sve su manje šanse da se nađe – kaže Milanov brat, koji sa intravenskom kanilom u ruci, nakon što mu je ukazana medicinska pomoć, neumorno traga za bratom, zajedno sa ostalima.

- Čudno je da je došao ovde u pantalonama i košulji, kada je radni dan, svašta nam pada na pamet, ali se ipak nadamo najboljem. Milan ima dobar brak, ima dvoje dece, sin mu je skoro pobedio na takmičenju u Beogradu, osvojio bronzanu medalju i pehar, svi smo se radovali. Raspoložen je bio, sve je bilo u redu. U 12 sati se javio ženi da ne može da dođe, pošto jedno dete ide u vrtić a drugo u školi, pa se dogovaraju ko će gde da ga pokupi. Od 12 sati ga više nismo čuli. Snajka me je zvala da vidi da nije kod nas, pošto se ne javlja, i tada smo svi krenuli da ga tražimo. Prijavili smo MUP-u i prijatelji su se podelili da ga traže. Kod kuće imamo neki pametni sat koji registruje na kojoj kilometraži su mu kola. Ta se kilometraža uklapala sa ovom lokacijom, a pošto često planinari, pošli smo ovde da tražimo i našli auto baš tu, na Bojaninim vodama – rekao je on.

Kaže da je policija proverila laptop, mobilni telefon, automobil.

Uroš Smiljanić načelnik Gorske službe spasavanja Niš kaže da su oni bili među prvima koji su izašli na teren i traže i dalje.

FOTO: GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA SRBIJE GSSS FOTO: GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA SRBIJE GSSS FOTO: GORSKA SLUŽBA SPASAVANJA SRBIJE GSSS Previous Next

- Tražimo nove tragove, pretražujemo dodatne delove terena. Trenutno imamo dovoljan broj ljudi na terenu i to su ljudi koji se profesionalno bave time. Ljudi u što većem broju bi možda napravili pometnju u istrazi. Teren je dosta nepristupačan ima mnogo zelenila što otežava potragu – rekao je on.

Skrhkan od brige i Milanov otac Siniša na mestu gde je nađena „škoda“, čeka vesti o svom sinu.

Njegov rođeni brat Dejan već treći dan traga za bratom, i ne gubi nadu da je živ. Kaže da potragu otežava to što vreme odmiče, kao i teren koji je dosta nepristupačan i ističe da su im sada dronovi i psi tragači jedini spas.

Autor: Marija Radić