Na trenutak nam je zastao dah, čuli smo šuštanje: Potresna ispovest planinara koji je tragao za farmaceutom na Suvoj planini

Potraga za Milanom Đorđevićem (41) iz Niša traje i dalje na Suvoj planini, u delu planinskog venca koji je najbliži izletištu Bojanine vode i parkingu na kome je pronađen njegov službeni automobil „škoda“, beogradskih registarskih tablica.

Za Milanom su u proteklih deset i više dana tragali policajci, vatrogasci, pripadnici Gorske službe spašavanja, šumari, planinari, alpinisti, prijatelji, rođaci...

Srđan Igić iz Bele Palanke, jedan od planinara koji su učestvovali u potrazi za mladim farmaceutom, kazao je za naš portal da je na Suvoj planini bio zajedno sa još dvojicom svojih prijatelja, planinara, iz planinarskog društva „Mosor“.

- Milan Jovanović iz Pirota, Marko Milošević i ja, tragali smo za Milanom u samom podnožju Suve planine, na potezu od manastira Uspenja Presvete Bogorodice u selu Veta do osmatračnice na Bojaninim vodama. Popeli smo se do Bojaninih voda stazom koja vodi iz Vete. Staza je većim delom jedva vidljiva, urasla je u visoku travu i žbunje jer njome retko ko prolazi. U povratku smo se vraćali udolinom koja je veoma strma. Taj teren je jedan od najnepristupačnijih na kojima smo do sada bili, a svi već godinama planinarimo. Duž udoline ima jama, vode i popadalih stabala, mnogo lišća. Na žalost, nismo pronašli tragove nestalog čoveka - izjavio je Srđan.

On je kazao da im je samo za trenutak samo zastao dah kada su u šumi začuli šuštanje, ali nažalost nisu to bili Milanovi koraci, već zvuci laneta koje se udaljilo od srne.

- Apelu predsednika planinarskog kluba „Mosor“ odazvali su se i drugi planinari iz našeg kluba, a na planini smo sreli i više policajaca, pripadnika Gorske službe spašavanja, tri minibusa sa žandarmerijom. Mnogo ljudi je tragalo, a kako čujem, mnogo ljudi i dalje traga za Milanom, ali od njega ni traga ni glasa - rekao je Srđan.

Marica Đorđević, Milanova majka, kazala je da je njen sin je izašao iz kola i nestao na planini samo sa ključevima u rukama. Oba telefona, i privatni i službeni ostali su u kolima, a novčanik sa dokumentima i parama u stanu kome je živeo sa suprugom i dvoje dece.

- Mnogo je teško. Otišao je od mene na posao u ponedeljak 10. juna oko 9.30 sati. Od tada ne znam ništa o njemu sve ovo vreme, samo se nadam i molim Bogu da je živ - izjavila je Marica.

Prema rečima Siniše Đorđevića, Milanovog oca proteklih dana su u potrazi za njegovim sinom alpinisti pretražili planinske vrhove – Trem (1810 metara nadmorske visine), Sokolov kamen, Devojački grob i Mosor, ali i litice i samo podnožje litice.

- Nikakav trag nismo našli, a plašili smo se da se nije, ne daj bože, okliznuo sa staze koja vodi ka nekom od vrhova i pao na liticu. Nije pronađen nikakav trag ni u podnožju litica, a neke od njih visoke su i po 200 metara - rekao je Siniša.

On je rekao da ništa za sada nije dalo rezultat, ni snimanje iz vazduha, ni potraga sa psima tragačima.

- Bili su vojni policajci sa svojim psom, bio je jedan čovek sa svojim psom, za koji kaže da je baš uspešan u pronalaženju. Međutim, ništa. Sa tim čovekom i psom spustili smo se sa planine do manastira u selu Veta, ali ništa. Svakako i veliki je prostor u pitanju, ima mnogo drveća, bujna je vegetacija. Nemoguće je da se sve to obiđe. Mi smo uglavnom gledali tamo gde su staze, ali imate delove šume gde niko ne prolazi- kazao je Siniša.

Forenzičari su sutradan nakon što je porodica prijavila Milanov nestanak iz njegovog službenog automobila uzela telefone i uzorke, ali za sada nije poznato da li oni mogu da daju odgovor na pitanje šta se dogodilo sa mladim Nišlijom.



Autor: Dubravka Bošković